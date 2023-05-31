Суд в Польше. 53-летняя украинка издевалась над детьми и продавала их педофилам

В Польше продолжается суд над 53-летней украинкой Светланой П., которая издевалась над детьми и продавала их педофилам. В течение 20 лет она вместе с мужем опекала несовершеннолетних из проблемных семей. В организованном парой детдоме находилось около 10 детей возрастом от 4 до 16 лет.

Об этом пишет местное издание Wyborcza.pl. Там отметили, что Польша еще никогда не сталкивалась с такой жестокостью, подобное дело рассматривается в суде страны впервые.



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Светлана перебралась в Польшу из города Синельниково в Днепропетровской области после начала полномасштабного вторжения РФ. Она поселилась в городке недалеко от Познани, где женщине с детьми взялась помогать супружеская пара поляков – Аня и Яцек (имена этих людей были изменены).

В конце концов именно они обратили внимание на то, что приемные дети ведут себя слишком замкнуто. Когда Аня приходила к Светлане домой, ее подопечные всегда были очень тихими. Однажды две маленькие девочки сказали полячке, что они голодны, однако когда Светлана сама спросила их об этом, дети ответили, что все в порядке.

Ане это показалось странным, поэтому она сначала решила провести собственное расследование. Женщина позвонила по телефону мужу подсудимой, который находится в Украине, однако тот ответил, что "У моей Светки есть характер", объяснив этим сложившуюся ситуацию.

Этот ответ полячку не удовлетворил и решил пообщаться с приемными детьми украинки лично. Одна из старших девушек сказала ей: "Я боюсь за младших детей. Света их убивает".

Тогда Аня решила вызволить детей. Для этого она, проконсультировавшись с Центром поддержки семьи, устроила у себя дома кинопоказ, куда пригласила всех малышей. Светлана, хоть и не с первого раза, согласилась их отпустить. Обратно детей Аня уже не отдала.

Все это произошло еще в апреле 2022 года, после чего полячка обратилась в полицию. Правоохранители начали расследовать это дело и арестовали украинку. Женщине грозит ответственность по 10 пунктам разных уголовных статей за издевательство над детьми. Она может провести за решеткой до 15 лет.

Пострадавшие рассказали, что Светлана морила детей голодом, била их разными предметами, в том числе по половым органам, душила, выбивала зубы. Кроме того, владелица детдома запихивала малышам в рот использованные пеленки и заставляла их есть экскременты животных.

"В Украине у них был большой пес. Она подавала его отходы на тарелке и требовала, чтобы ели. Когда мальчик протестовал, она прижимала его голову к тарелке. Он убегал в амбар, спал с животными", – сказано в статье.

Однако это еще не самое худшее: женщина продавала детей педофилам как в Украине, так и в Польше, сделав их изнасилование источником своего дохода. Маленькие девочки рассказали полицейским о визитах незнакомых мужчин, которым они были вынуждены оказывать разные виды интимных услуг.

Светлана давала пострадавшим таблетки, после которых они засыпали, а просыпались изнасилованными ее клиентами с болью в половых органах. Также подсудимая поила девочек молоком, в которое добавляла какие-то вещества, из-за чего несовершеннолетние не могли двигаться, но оставались при этом в сознании.

"Она приглашала мужчину или мужчин в комнату, отдавала ребенка, а сама стояла у двери и с телефоном в руке отмеряла время. Одна из девочек, которую насиловали с первого класса школы, сказала, что мужчины держали ее за волосы и насиловали, а мать смотрела, прошло ли уже 20 минут. Иногда она улыбалась", – говорит источник.

Дети также говорят, что Светлана тоже участвовала в сексуальном насилии. Всего в течение нескольких лет жертвами групповой педофилии стали восемь детей. Женщина отрицает правдивость этих свидетельств: она лишь признала, что избивала детей руками и ремнем.

Задержанная находится в СИЗО. В суде в Познани состоялось очередное судебное заседание, во время которого собравшиеся слушали аудиозаписи из "комнаты доверия", где опрашивали детей.