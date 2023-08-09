6-летнюю девочку, которой месяц назад пересадили сердце, выписали из больницы. ФОТО

6-летнюю девочку по имени Соломия, которой месяц назад пересадили сердце, выписали из больницы. По словам медиков, реабилитация ребенка была быстрой.

Соломия стала первой пациенткой, которой пересадили сердце в 6 лет. Об этом сообщает "Эспрессо".

Врачи отметили, что девочка после операции быстро отошла от наркоза. После этого она сразу попросила стакан воды и банан.

Как выяснилось, в два года Соломия подхватила вирусное заболевание, после него у ребенка начала развиваться дилатационная кардиомиопатия, сердце постепенно увеличивалось в размерах и теряло свойство перекачивать кровь. Вылечить такое заболевание невозможно, единственным шансом на спасение была трансплантация.

Как рассказал врач-кардиохирург, директор Институт сердца Минздрава Украины – Борис Тодуров, выполнивший пересадку, донор был меньше пациента, поэтому маленькое сердце нужно было адаптировать к новому организму. По его словам, к операции были привлечены более 20 врачей.

Матери маленького Юрчика, который стал донором для Соломийки, дали послушать, как бьется сердце ее сына в груди девочки. После этого женщина подарила ей любимую игрушку своего сына и сказала, что теперь у нее есть ангел на небе, который будет оберегать ребенка.

Кроме Соломии, органы четырехлетнего Юрчика спасли жизнь еще двум деткам: 12-летнему Антону, которому пересадили почки, и 15-летнему Дмитрию, которому пересадили печень.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине за первое полугодие 2023 года сделали 257 трансплантаций. Еще более 2 тысяч пациентов ожидают пересадку органов.





Напомним, 17-летняя Влада Федорченко из Донбасса в течение 10 лет находилась на гемодиализе и нуждалась в пересадке почки. Девочка перенесла 15 хирургических вмешательств, пока 23 апреля ей не пересадили почку от посмертного донора в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

Как сообщалось, украинские хирурги провели уникальную операцию по пересадке лёгких от посмертного донора. Орган пересадили 56-летнему киевлянину Алексею Чернышкову.