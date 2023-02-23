Живой Журнал

Сегодня: Четверг, 23 Февраля 2023    22:57:26
|
Главная » Новости » Криминал » 2023 » Февраль » 23 » 12:17:44

За 3000$ придумывали призывникам тяжкие заболевания: в Киеве задержали группу врачей

Сегодня, 12:17:44 366 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
За 3000$ придумывали призывникам тяжкие заболевания: в Киеве задержали группу врачей

В Киеве подозревают пятерых врачей в организации схемы незаконного выезда мужчин за границу. Всего в преступной группе состояли 15 человек. 
 
Медработники и члены врачебных комиссий занимались фальсификацией документов, которые удостоверяли наличие у призывников тяжких заболеваний.
 
"Фальшивые диагнозы дали основания объявить их временно непригодными для военной службы, устраняя препятствия для пересечения государственной границы Украины", - сообщают в Офисе генпрокурора.
 
За "услугу" брали 3 тысячи долларов с человека.
 
Один из "заказчиков", который "действовал под контролем правоохранительных органов", на основе полученных документов покинул Украину.
Тэги: медицина, Киев, коррупция
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: