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Тина Кароль на фоне «Украины-Матери» довела до слез песней, которую написала с автором хитов Уитни Хьюстон

Сегодня, 11:34:55 391 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Тина Кароль на фоне «Украины-Матери» довела до слез песней, которую написала с автором хитов Уитни Хьюстон

Певица Тина Кароль, сегодня, 24 августа, в День независимости Украины, представила мощную песню "One nation under love", которую создала с легендарным американским композитором Дайан Уоррен.

Отметим, что Уоррен в свое время написала хиты таким мировым звездам, как Уитни Хьюстон, Тина Тернер, Шер, Селин Дион, Леди Гага, групе Aerosmith.

Премьера украинской версии "One Nation Under Love – Одне сердцебиття" состоялась в праздничном эфире канала 1+1. Выступление состоялось в формате телемоста: Тина Кароль исполняла песню возле монумента "Украина-Мать" в Киеве, а Дайан Уоррен аккомпанировала певице на фоне Статуи Свободы в Америке.

ВИДЕО


Выступление Тины Кароль и Дайан Уоррен снимала украинская компания WePlay Studios одновременно в двух странах, Украине и Соединенных Штатах Америки.

"Это творческий мостик между США и Украиной. Идея песни в том, что те нации, которые поддерживают наше государство в борьбе, чтобы они чувствовали объединенность и именно эта песня как бы олицетворение этого единства с музыкальной точки зрения", – сказала Кароль в комментарии для ТСН.

Тина Кароль / ©
Тина Кароль

В свою очередь Дайан Уоррен выразила поддержку украинскому народу:

"Я написала песню о стране, которой симпатизирую, которой восхищаюсь, которая вынужденно борется за свою свободу. О стране, которая не является врагом, а является разумной, ценностно-ориентированной, способной объединять нации, доказывая, что она является страной-лидером. Я искренне верю в победу Украины. Я искала голос, который может убедительно исполнить социальную песню на весь мир, и увидела этот масштаб голоса в Тине Кароль. Слава Украине! Победы и стойкости!" – сказала Уоррен.

Тина Кароль / ©
Тина Кароль
Тина Кароль / ©
Тина Кароль

Напомним, ранее Тина Кароль выразила все, что думает о россиянах во время своего концерта. Прямо со сцены звезда послала оккупантов в "ср*ку".

 
Тэги: ТИНА КАРОЛЬ, музыка, День независимости Украины
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