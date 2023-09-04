Кому найти работу в ближайшие годы будет легче всего: определены профессии

В 2023 году правительство Украины увеличило госзаказ на подготовку ряда специалистов в учебных заведениях сразу на 3,5 тыс. мест. В частности, за государственный счет будут больше готовить социальных работников и специалистов рабочих специальностей.

Об этом сообщили в Минобразования. Там отметили: также больше будут готовить медицинских специалистов. В частности:

медиков;

психологов;

реабилитологов.

"Госзаказом на подготовку специалистов мы не только реагируем на нынешние потребности страны – мы учитываем и наши потребности на будущее: масштабное восстановление и модернизация потребуют привлечения большого количества работников рабочих специальностей, инженерно-технических специалистов, IT-специалистов", – говорится в сообщении.



Кроме того, отметили в министерстве, в госзаказе также определены "приоритетные отрасли подготовки специалистов самых нужных специальностей". Такими оказались:

инженерно-технические;

педагогические;

естествознательные.

Кого сейчас ищут работодатели

Между тем, как рассказали в Госслужбе занятости, уже сейчас в Украине не хватает специалистов сразу по ряду профессий. Т. е. устроиться на соответствующие должности, имея определенные навыки и образование, легче.

В частности, речь идет о врачах общей практики. А кроме того:

врачах-терапевтах;

электромонтерах;

слесарях-сантехниках;

слесарях-электриках;

токарях.

Где и кому платят самые высокие зарплаты

В то же время среди всех больших городов Украины самые высокие предлагаемые зарплаты зафиксированы в Киеве – в среднем 20 000 грн. При этом разброс огромный – от 70 000 грн у медиабайеров (специалистов, продвигающих и размещающих рекламную продукцию на информационных площадях) и военнослужащих до 6 700 у руководителей кружков.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в Сумах – в среднем 12 800 грн. Здесь готовы платить:

больше всего – военнослужащим, в среднем 72 500 грн;

меньше всего – уборщицам, 7 000 грн.

Как сообщалось, для удовлетворения всех своих потребностей в июне 2023 года украинцы нуждались в медианном доходе (находящемся в середине ряда зарплат, т. е. 50% населения получает меньше этой цифры, а 50% больше) в 12 750 грн в месяц на человека. Однако у большинства такого дохода нет – соответственно, им приходится ограничивать себя в тех или иных вещах.