Чому українців так цікавить делікатесний хамон?

Найдорожчий хамон виготовляється з іберійських чорних свиней, які вільно бігають по дубових гаях на величезних, відкритих територіях та харчуються жолудями. Другий вид м’ясного продукту має назву серрано (з іспанської – "гірський хамон"). Для його виготовлення використовують звичайних, білих свиней, які не дотримуються вільного випасу чи спеціальної дієти.

Секрети приготування



Щоб ви отримали дійсно смачний і якісний

Щоб ви отримали дійсно смачний і якісний хамон , свиняча нога проходить ряд етапів. Спершу окіст засипають великою кількістю солі, що виступає консервантом, і залишають приблизно на два тижні у прохолодному приміщенні. На кілограм м’яса потрібна доба засолу. Після цього окіст промивають від солі і підвішують у вертикальному положенні. Знову рівномірно просолюють.

Далі м’ясо просушують. Процес починається взимку або навесні і триває аж до початку осені. Потім хамон відправляють у камери, де підтримується температура 8-10 градусів. Тут починається в'ялення, під час якого м'ясо набуває характерної структури, смаку і аромату. На це потрібно ще 9-12 місяців. І кінцевий етап – дозрівання – визначається за допомогою спеціальної кістяної голки. Готовність продукту визначають за його ароматом.

Як і з чим подавати хамон



Для кращого смаку хамон потрібно правильно нарізати. Традиційно, дуже тоненькими смужками. В Іспанії це видовищне дійство виконує кортадор (фахівець із нарізання хамону) на спеціальній підставці – "хамонері". Процес вимагає певних зусиль, оскільки м'ясо досить щільне і потребує певної практики.

Для кращого смаку хамон потрібно правильно нарізати. Традиційно, дуже тоненькими смужками. В Іспанії це видовищне дійство виконує кортадор (фахівець із нарізання хамону) на спеціальній підставці – "хамонері". Процес вимагає певних зусиль, оскільки м'ясо досить щільне і потребує певної практики.

В Іспанії м'ясний делікатес подають трьома способами:

як закуску до хересу, сухого, червоного вина або пива;

у бутербродах, з сирами, фруктами й овочами, зокрема з оливками, зеленню, помідорами, цвітною капустою, баклажанами, кабачками, цукіні тощо;

у салатах, супах, піцах, пастах, до яких хамон додається перед самою подачею, щоб зберегти його неповторний, оригінальний смак.

Класичним є поєднання хамону з соковитою, солодкою динею. Але ніколи не їжте його з хлібом, як ковбасні вироби.

Вдома продукт тримають у сухому, прохолодному місці, прикриваючи місце зрізу рушником або змащуючи олією. Їсти хамон можна протягом 5-6 місяців.

Чому хамон такий популярний?

Легендарний делікатес відомий людству понад 2 тисячі років. Свого часу цю вишукану страву подавали коронованим особам та іспанській знаті. Експорт сиров'яленого свинячого стегна з Іспанії в різні країни світу розпочався у XVIII столітті. З того часу цей продукт став надзвичайно популярним і має великий попит, в тому числі і в Україні.



Популярність хамону не лише у його ексклюзивності та вишуканому смаку і ароматі. Він вважається дієтичним продуктом, що має низьку калорійність і містить у своєму складі корисні жири та "омолоджуючі" амінокислоти, захищає організм від шкідливого впливу холестерину.



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М'ясна страва, що смаком і ароматом підкорила мільйони людей по всьому світу і роками залишається бажаною на святковому столі – це хамон. Вважається національним делікатесом Іспанії. Для його приготування використовуються лише задні ноги свині, які в'яляться протягом тривалого часу. Процес може тривати від 6 до 36 місяців. Через особливу, удосконалену протягом століть рецептуру, та вибір правильної породи свиней продукт має унікальні смак, колір, текстуру і запах.