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Главная » Новости » Культура » 2023 » Октябрь » 15 » 19:47:29
 

«Басков и Киркоров - уже отстой». Лайма Вайкуле - о войне и мире, про русский язык и россиян. ВИДЕО

Вчера, 19:54:29 343 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Басков и Киркоров - уже отстой». Лайма Вайкуле - о войне и мире, про русский язык и россиян. ВИДЕО

Известная латышская певица и актриса Лайма Вайкуле в интервью проекту "На грани" на телеканале FREEDOM поделилась собственными мыслями о войне в Украине, свободе, продажности ряда артистов, роли русского языка и "своей Латвии".

Кроме того, в данном интервью Лайма выражает свои мысли о войне и мире, Латвии и Украине, русском языке и россиянах. Она начинает разговор с упоминания трудностей украинских беженцев, которые вынуждены покидать свои дома из-за войны. Лайма выражает свои сожаления по поводу того, что Украина столкнулась с такой трагедией, и осуждает попытки внушить людям идеи, которые противоречат миру и гуманизму.

Она выражает недоумение по поводу того, почему многие люди не готовы слушать друг друга и предпочитают ненавидеть тех, кто имеет другую точку зрения. Лайма подчеркивает, что власть должна быть в руках людей, которые понимают ужасы войны, или молодых людей, которые выросли в мирное время и ценят его. Она выражает свою надежду на мирное будущее, где люди могут жить без страха и ненависти.

Интервью продолжается рассказом Лаймы о своих эмоциях, путешествуя из Литвы в Латвию, и как след от самолета напомнил им о красоте жизни в мирное время. Она обращается к аудитории с вопросом о том, ценят ли люди в Латвии мирную жизнь и осознают ли они ценность этого дара.

Лайма говорит о том, как раньше они шутили и гордились своей спокойной жизнью, никогда не подозревая, что война может так близко затронуть их жизни. Теперь, в условиях войны, она призывает людей осознать угрозу и ценить мир, который имеют сейчас, несмотря на то, что они не ощущают непосредственной опасности. Лайма подчеркивает важность понимания происходящего и надежду на то, что люди будут беречь мир и стремиться к гармонии и согласию.

Видео

 
 
  • 00:00 - о ценности мирной жизни
  • 08:55 - не надо искать оправданий плохому
  • 17:29 - я высказала свое мнение - люди за это благодарят
  • 24:55 - богатство - это вредно
  • 30:25 - Басков и Киркоров для молодежи - уже отстой
  • 35:35 - Латвия ужесточила правила для иностранцев
  • 44:16 - как не ненавидеть всех россиян?
  • 50:30 - не хочу осуждать тех, кто с нами заодно
  • 54:40 - у Латвии все будет хорошо. не лезьте к нам!
Тэги: Лайма ВАЙКУЛЕ, война в Украине, Латвия

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