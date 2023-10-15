«Басков и Киркоров - уже отстой». Лайма Вайкуле - о войне и мире, про русский язык и россиян. ВИДЕО

Видео

00:00 - о ценности мирной жизни

08:55 - не надо искать оправданий плохому

17:29 - я высказала свое мнение - люди за это благодарят

24:55 - богатство - это вредно

30:25 - Басков и Киркоров для молодежи - уже отстой

35:35 - Латвия ужесточила правила для иностранцев

44:16 - как не ненавидеть всех россиян?

50:30 - не хочу осуждать тех, кто с нами заодно

54:40 - у Латвии все будет хорошо. не лезьте к нам!

Известная латышская певица и актриса Лайма Вайкуле в интервью проекту "На грани" на телеканале FREEDOM поделилась собственными мыслями о войне в Украине, свободе, продажности ряда артистов, роли русского языка и "своей Латвии".Кроме того, в данном интервью Лайма выражает свои мысли о войне и мире, Латвии и Украине, русском языке и россиянах. Она начинает разговор с упоминания трудностей украинских беженцев, которые вынуждены покидать свои дома из-за войны. Лайма выражает свои сожаления по поводу того, что Украина столкнулась с такой трагедией, и осуждает попытки внушить людям идеи, которые противоречат миру и гуманизму.Она выражает недоумение по поводу того, почему многие люди не готовы слушать друг друга и предпочитают ненавидеть тех, кто имеет другую точку зрения. Лайма подчеркивает, что власть должна быть в руках людей, которые понимают ужасы войны, или молодых людей, которые выросли в мирное время и ценят его. Она выражает свою надежду на мирное будущее, где люди могут жить без страха и ненависти.Интервью продолжается рассказом Лаймы о своих эмоциях, путешествуя из Литвы в Латвию, и как след от самолета напомнил им о красоте жизни в мирное время. Она обращается к аудитории с вопросом о том, ценят ли люди в Латвии мирную жизнь и осознают ли они ценность этого дара.Лайма говорит о том, как раньше они шутили и гордились своей спокойной жизнью, никогда не подозревая, что война может так близко затронуть их жизни. Теперь, в условиях войны, она призывает людей осознать угрозу и ценить мир, который имеют сейчас, несмотря на то, что они не ощущают непосредственной опасности. Лайма подчеркивает важность понимания происходящего и надежду на то, что люди будут беречь мир и стремиться к гармонии и согласию.