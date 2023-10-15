5 секретов игры в онлайн-казино: как играть и не проигрывать

1. Найдите легальное онлайн-казино

Например, вы решили начать свою игру в онлайн-казино. С чего начать, как выбирать игровые автоматы и как избежать частых ошибок новичков. Слот-машинами, или просто "слотами", называют обычные игровые автоматы, с которыми мы знакомы. Этот тип азартных игр продолжает быть одним из основных источников дохода для казино. Идея игры в слоты довольно проста: автомат генерирует случайные символы на экране с несколькими столбцами и линиями.При каждом вращении, или "спине", символы на экране могут выстроиться в линию или образовать другие выигрышные комбинации. Обычно слот-машины настроены на выплату более 95%, что означает, что в долгосрочной перспективе около 95% ставок возвращаются игрокам в виде множества небольших выигрышей и нескольких "джекпотов". Оставшиеся 5% остаются прибылью для казино.Желая стать одним из немногих обладателей джекпотов — тысячи людей каждый день вносят свой вклад в обязательные 5% прибыли операторов азартных игр. С развитием популярности такого вида развлечений, слоты начали появляться онлайн. Безграничные возможности программного обеспечения и различные условия ставок позволили легальным онлайн-казино создавать нескончаемое количество версий этой игры.Рассказываем несколько ключевых правил для тех, кто решил испытать свою удачу в слотах.

Главное условие хорошей игры — гарантия пейаута. Зачастую нелегальные операторы азартных игр используют слоты с выплатами гораздо меньше 95%. Как результат — большинство ставок игроков оказываются проигрышными.

На сайтах легальных онлайн-казино вы можете найти раздел с правилами использования и правовой информацией, где должны быть данные о разработчиках игрового ПО, платежных системах, которые сотрудничают с оператором и т. д.

Прежде чем играть — поинтересуйтесь условиями выплат выигрышей. В большинстве случаев онлайн-казино позволяют выводить деньги, только если общая сумма выигрыша значительно превышает общую сумму ставок.

На качественных платформах вы также всегда можете попробовать поиграть в демо-версию определенного слота и бесплатно проверить, как он работает.

2. Выберите подходящий вам слот

Попробовав серию нескольких бесплатных онлайн-слотов, вам стоит определиться, какой из них выбрать для себя. Десятки тысяч разных слотов сегодня могут отличаться несколькими ключевыми принципами, включая сложность игры, систему ставок, коэффициент отдачи выигрышей и другие факторы.

Сложны слоты с как можно большим количеством линий, возможностью ставок на каждый столбец и неограниченное количество комбинаций символов позволяют выигрывать чаще, но максимальных выигрыш в них не такой большой.

Слоты, в которых выигрышные комбинации выпадают реже, не подойдут игрокам, желающим сделать всего несколько ставок, — такие игры предназначены для тех, кто ждет крупный выигрыш.

Одним из главных критериев подбора слотов могут быть стартовые бонусы. Часто в целях поощрения онлайн-казино могут давать вам фриспины (бесплатные прокручивания) определенных видов слотов или увеличивать ваш депозит в разы. Это позволяет сделать больше ставок, чем позволяет ваш банк.

Но, в таких случаях следите за системой выплат, поскольку бонусные средства можно выводить, только если ваш общий выигрыш превысит их в разы.

3. Экспериментируйте с тактиками

Поскольку гарантированные выигрыши заложены в основу работы слота, существуют определенные алгоритмы, которые распределяют эти выигрыши между всеми игроками.

В свою очередь, игроки пытаются обхитрить эти алгоритмы и пробуют различные тактики вращения слота.

В эти тактики входят увеличение и понижение ставок на определенном отрезке игры, повышение ставок на бонусном раунде, изменение ставок после выигрыша/проигрыша, а также переход на другие типы слотов после некоторого количества спинов.

Любая тактика чаще оказывается малоэффективной, поскольку ПО автомата распределяет выигрыши в максимальном случайном порядке. Единственный простой и логичный способ вернуть все 95% пейаута — сделать как можно большее количество ставок с как можно меньшим их номиналом.

Но на такой эксперимент у одного игрока уйдет слишком много времени.

4. Выделяйте деньги на игру

Чтобы игра в слоты всегда оставалась развлечением, а не переходила грани вашего раздражения и не вызывала зависимость, — старайтесь выделять определенное количество денег на ставки.

Азарт, баловство, ощущение пускай даже и небольшого выигрыша, — это все то, что должно стать вашей временной разрядкой после тяжелой рабочей недели во время отдыха в компании друзей.

Если игрок пытается сделать гэмблинг средством своего заработка, — скорее всего, это закончится плохо.

Поэтому сначала определите, готовы ли потратить определенное количество денег на игру в слоты, вместо того, чтобы, например, купить несколько жетонов для игры в аэрохоккей или пострелять в тире.

Если такой вид развлечений вам действительно нравится больше — проведите его с пользой для себя и не думайте только о выигрыше.

5. Выбирайте правильное время игры

То, что самая лучшая игра в слоты может произойти в конце рабочей недели — действительно правда, поскольку в онлайн-казино, как и в любой другой сфере развлечений, есть свои расписания и бонусные дни.

Очень часто подобные бонусные дни припадают на выходные, когда больше всего людей играют в азартные игры, проводя таким образом свой досуг.

Во время бонусных дней ставки могут расти джекпоты и количества выигрышных комбинаций символов, казино будут предлагать вам еще больше фриспинов и других бесплатных возможностей поиграть.

Все это сделано с одной целью — дать игроку шанс выиграть немного больше и задержать его на сайте как можно дольше.

Если именно это цель вашего развлечения — смело испытывайте разные виды слотов и помните, что смысл любой игры состоит не только в выигрыше.