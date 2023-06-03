Как устроен игорный бизнес в Польше и чем он отличается от украинского

Польша предлагает своим гражданам и иностранцам разные развлечения: от традиционных казино с игровыми автоматами, столами для покера и рулетки до букмекерских контор со ставками на спортивные, политические события или любые соревнования. Как и в Украине, особую популярность здесь пользуются онлайн-казино, ведь они доступны в любом месте и позволяют использовать разные платежные системы.

Больше о работе игорного бизнеса в Польше и чем он отличается от украинского эксперт проекта spinbetter расскажет в этом материале.

Жесткие законы

Особенность игорного бизнеса в Польше – жесткое законодательство, связанное со скандалами из прошлого страны.

В 2009 году СМИ узнали, что некоторые представители власти, парламентарии и лица, связанные с игорным бизнесом, осуществляют незаконную деятельность, направленную на влияние на политические решения по регулированию рынка азартных игр. В результате произошли масштабные отставки и увольнения.

Тогда же в Польше представили новый закон об азартных играх. Вот важнейшие из изменений:

Ограничение количества казино в зависимости от количества жителей города. Если население 250 тысяч, то там может быть всего 1 казино. Также нельзя открывать игорные заведения возле школ, церквей и других общественных мест.

в зависимости от количества жителей города. Если население 250 тысяч, то там может быть всего 1 казино. Также нельзя открывать игорные заведения возле школ, церквей и других общественных мест. Контроль за рекламой игровых услуг – есть ограничения по рекламе азартных игр в СМИ и на улицах.

игровых услуг – есть ограничения по рекламе азартных игр в СМИ и на улицах. Весь игорный бизнес должен обязательно пройти регистрацию и уплатить налоги .

. Также есть ограничение на количество игровых автоматов в казино.

в казино. Усилили контроль деятельности игровых компаний, в частности по использованию компьютерных программ для розыгрыша.



Таким образом, польские власти хотели защитить игроков от вредных последствий азартных игр и увеличить налоговые поступления. Но и на этом Польша не остановилась. В 2017 году ввели еще новые правила:

Компания не может предлагать азартные игры в интернете , если нет разрешения от польских регуляторов.

, если нет разрешения от польских регуляторов. Если компания нарушает правила, то платит штраф до 5 миллионов злотых или теряет лицензию.

до 5 миллионов злотых или теряет лицензию. Появились ограничение на максимальный выигрыш в игровых автоматах в онлайн-казино, а также ограничение на сумму ставок в онлайн-играх.

в игровых автоматах в онлайн-казино, а также ограничение на сумму ставок в онлайн-играх. Все букмекерские конторы должны быть зарегистрированы в Польше и иметь офис.

и иметь офис. Ввели систему мониторинга транзакций игровых компаний , чтобы предотвратить отмывание денег.

, чтобы предотвратить отмывание денег. Создали систему, в которую можно было внести себя, чтобы ограничить себе доступ к азартным играм.





Лицензирование

Как и в Украине, лицензии в Польше выдают на открытие конкретного игорного заведения, а не ведение деятельности в сфере азартных игр в целом. Также нужно отдельно лицензировать разного рода игровые события, например покерные турниры.

Срок действия лицензии отличается: на казино, букмекерскую контору или салон для бинго – 6 лет, а на покерные турниры – 3 месяца. За нарушение лицензию могут отозвать.

Налоги

Налоги для азартного бизнеса достаточно высоки, но они зависят от типа деятельности:

Больше платят операторы, которые предлагают карточные игры и игровые автоматы – 50% от дохода.

Проведение турниров покера и организация игр бинго облагается налогом на 25%.

Тотализаторы и букмекерские конторы платят 12%.

А лотереи – 10%.

Обратите внимание! В Польше есть казино в Варшаве, Кракове, Вроцлаве и других крупных городах. Также есть залы игровых автоматов и бинго-салоны, расположенные отдельно от больших казино.

Самым популярным в Польше букмекерский сегмент, особенно ставки на спорт, которые можно сделать как онлайн, так и офлайн. В Польше работает государственный оператор Totalizator Sportowy, а также несколько частных компаний.

Проблемы польского игорного рынка

В игорный бизнес Польши сложно зайти, а еще труднее в нем удержаться. Причиной является строгость законов, сложности в процессе получения лицензии и достаточно высокие налоговые ставки.

Все это создало идеальные условия для "серого" рынка азартных игр в одной из стран ЕС. Особенно это касается онлайн-сектора. В польском интернете достаточно много оффшорных казино и букмекерских сайтов. Министерство финансов пытается внимательно следить за нарушителями закона, штрафовать их на большие суммы и блокировать их сайты. Однако проблема все еще остается.

В 2021 году нелегальный рынок азартных игр в Польше достиг 27,7 миллиарда злотых обращения, что составляет более половины всего рынка, пишут польские СМИ. Поэтому государственный бюджет недополучает более 780 миллионов злотых от налога на азартные игры.

Такая ситуация очень возмущает "белый" игорный бизнес, соблюдающий все правила рынка и уплачивающий налоги, однако теряющий свое конкурентное преимущество. Эксперты же говорят, что качественное развитие местного игорного бизнеса в Польше возможно только при условии ослабления регулирующих его законов.

Итак, как в Украине, так и в Польше игорный бизнес платит немалые налоги и является важным источником формирования бюджета. Однако именно государство может способствовать его развитию и на законодательном уровне делать все, чтобы "серый" рынок уходил из тени. Ведь, ограничивая возможности для бизнеса, регулятор самостоятельно создает предложение и спрос на нелегальные азартные игры.