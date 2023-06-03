Как устроен игорный бизнес в Польше и чем он отличается от украинского

|Главная » Новости » Экономика » 2023 » Июнь » 3 » 12:06:46
Польша предлагает своим гражданам и иностранцам разные развлечения: от традиционных казино с игровыми автоматами, столами для покера и рулетки до букмекерских контор со ставками на спортивные, политические события или любые соревнования. Как и в Украине, особую популярность здесь пользуются онлайн-казино, ведь они доступны в любом месте и позволяют использовать разные платежные системы.
Больше о работе игорного бизнеса в Польше и чем он отличается от украинского эксперт проекта spinbetter расскажет в этом материале.
Особенность игорного бизнеса в Польше – жесткое законодательство, связанное со скандалами из прошлого страны.
В 2009 году СМИ узнали, что некоторые представители власти, парламентарии и лица, связанные с игорным бизнесом, осуществляют незаконную деятельность, направленную на влияние на политические решения по регулированию рынка азартных игр. В результате произошли масштабные отставки и увольнения.
Тогда же в Польше представили новый закон об азартных играх. Вот важнейшие из изменений:
Таким образом, польские власти хотели защитить игроков от вредных последствий азартных игр и увеличить налоговые поступления. Но и на этом Польша не остановилась. В 2017 году ввели еще новые правила:
Как и в Украине, лицензии в Польше выдают на открытие конкретного игорного заведения, а не ведение деятельности в сфере азартных игр в целом. Также нужно отдельно лицензировать разного рода игровые события, например покерные турниры.
Срок действия лицензии отличается: на казино, букмекерскую контору или салон для бинго – 6 лет, а на покерные турниры – 3 месяца. За нарушение лицензию могут отозвать.
Налоги для азартного бизнеса достаточно высоки, но они зависят от типа деятельности:
В игорный бизнес Польши сложно зайти, а еще труднее в нем удержаться. Причиной является строгость законов, сложности в процессе получения лицензии и достаточно высокие налоговые ставки.
Все это создало идеальные условия для "серого" рынка азартных игр в одной из стран ЕС. Особенно это касается онлайн-сектора. В польском интернете достаточно много оффшорных казино и букмекерских сайтов. Министерство финансов пытается внимательно следить за нарушителями закона, штрафовать их на большие суммы и блокировать их сайты. Однако проблема все еще остается.
В 2021 году нелегальный рынок азартных игр в Польше достиг 27,7 миллиарда злотых обращения, что составляет более половины всего рынка, пишут польские СМИ. Поэтому государственный бюджет недополучает более 780 миллионов злотых от налога на азартные игры.
Такая ситуация очень возмущает "белый" игорный бизнес, соблюдающий все правила рынка и уплачивающий налоги, однако теряющий свое конкурентное преимущество. Эксперты же говорят, что качественное развитие местного игорного бизнеса в Польше возможно только при условии ослабления регулирующих его законов.
Итак, как в Украине, так и в Польше игорный бизнес платит немалые налоги и является важным источником формирования бюджета. Однако именно государство может способствовать его развитию и на законодательном уровне делать все, чтобы "серый" рынок уходил из тени. Ведь, ограничивая возможности для бизнеса, регулятор самостоятельно создает предложение и спрос на нелегальные азартные игры.