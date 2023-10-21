Тариф на электроэнергию и коммуналку в Украине с 1 ноября: сколько будет стоить каждый кВт/час

В Украине кВт*час электроэнергии будет стоить 2,64 грн, независимо от объемов потребления. Единственная категория, которая будет иметь более низкие тарифы на свет – те, кто установил двухзонный счетчик на электроэнергии. Для них тариф ночью (с 23 вечера до 7 утра) будет в два раза ниже.

Тариф на электроэнергию в Украине повысили с июля. Ранее он составлял 1,44 грн при потреблении до 250 кВт*час в месяц. Однако такой тариф не покрывал даже доставку электроэнергии. А из-за масштабных обстрелов РФ украинской энергетической инфраструктуры, правительству пришлось пойти на повышение тарифов.

Отметим, действующие тарифы могут пересмотреть в конце отопительного сезона. Кроме электроэнергии, также могут измениться цены на газ, воду. При этом в больших городах стоимость очищения и доставки воды в квартиры выше, чем платят украинцы. Разницу в тарифах приходится компенсировать из местных бюджетов, иначе коммунальные предприятия могут стать банкротами, а поставки коммунальных услуг могут оказаться под угрозой.

Решение о размере тарифов на электроэнергии принимает Кабинет министров. Правительство ввело специальные обязательства: энергетические компании должны продавать ток населению по определенному тарифу. Однако разницу между действующими и экономически обоснованными тарифами правительство должно покрывать из бюджета.

То есть украинцы все равно платят за ток столько, сколько он стоит. А за низкие тарифы приходится платить своими налогами.

Тарифы на коммуналку переписали

В Украине подорожали услуги ЖКХ. За год – с сентября 2022 года по сентябрь 2023-го – их стоимость увеличилась на 13,2%. Больше всего – на электроэнергию, тариф на которую вырос сразу на 69,7%. Об этом сообщает Госстат. По его данным, на остальные коммунальные услуги расценки увеличились не так сильно.

В частности, на уборку мусора – на 9,9%. А на содержание и ремонт жилья – на 5,5%.

Услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 2,7%. Еще меньше:

водоснабжение – на 0,8%;

канализация – на 0,7%.



В то же время стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление вообще подешевели. Снижение цены составило 0,2%.

Сколько придется платить за электроэнергию в октябре

В октябре же украинцы будут платить за электричество по тому же тарифу, что и в сентябре. Он составляет 2,64 грн за киловатт-час, причем независимо от объема потребления.

В то же время в планах властей – оставить тариф на текущем уровне до окончания отопительного сезона 2023/2024, сообщил министр энергетики Герман Галущенко. То есть до марта-апреля.

Дело в том, отметил министр, что до конца декабря 2023 года в Украине действует положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии (PSO/ПСО) относительно обеспечения доступной электроэнергией населения. И действие этого режима намерены продолжать.

"Мы будем продолжать действие ПСО до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается", – сказал министр.