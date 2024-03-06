Довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно: як отримати онлайн та офлайн

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У довідці з реєстру нерухомого майна містяться відомості про власність, якою володіє людина. Це можуть бути квартири, будинки або земельні ділянки. Як отримати таку довідку і для чого вона потрібна, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно – де вона може знадобитися

Такий документ обов’язковий для:

передання об’єкта нерухомості під заставу;

вступу в спадщину;

проведення угод, пов’язаних із нерухомістю.



Довідка видається правовласникам або власникам нерухомості. Також її можуть отримати уповноважені власником представники або його спадкоємці.

Довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно можна отримати як офлайн, так і онлайн.

Як отримати довідку онлайн

У Дії можна отримати довідку щодо об’єкта нерухомого майна з таких реєстрів:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Реєстр прав власності на нерухоме майно;

Державний реєстр іпотек;

Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.



Щоб це зробити, потрібно:

Авторизуватися в Особистому кабінеті на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.

Перевірити, чи коректно вказані ваші особисті дані, та за потреби оновити персональну інформацію. Обрати послугу Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Заповнити онлайн-форму із зазначенням критерію пошуку, за яким хочете отримати відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Для цього знадобляться відомості про особу або об’єкт нерухомого майна, про який потрібна інформація. Сплатити адміністративний збір.



Мінімальна вартість такої послуги становить 40 грн і може бути вищою залежно від обсягу інформації.

На оформлення запиту у вас піде приблизно 10-15 хвилин, а сам документ ви зможете отримати протягом години.

Також для отримання довідки потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Отриманий документ з реєстрів у форматі PDF можна знайти в розділі Послуги → Отримані документи та роздрукувати за потреби.

Як отримати довідку офлайн

Отримати інформаційну довідку в паперовому вигляді можна в будь-якому ЦНАПі незалежно від місця вашої реєстрації.

Для цього потрібні:

документ, що посвідчує особу, наприклад, паспорт або ID-картка;

документ, що підтверджує повноваження, якщо замість вас діє уповноважена особа;

квитанція про оплату послуг;

документ, що підтверджує звільнення від сплати адміністративного збору, якщо ви маєте на це право.

Під час отримання послуги можна використовувати документи з додатка Дія. Плата за послугу встановлена в еквіваленті 0,025 прожиткового мінімуму і наразі становить 60 грн.

Отримання послуги регулюється такими нормами: