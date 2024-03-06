Довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно: як отримати онлайн та офлайн

У довідці з реєстру нерухомого майна містяться відомості про власність, якою володіє людина. Це можуть бути квартири, будинки або земельні ділянки. Як отримати таку довідку і для чого вона потрібна, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно – де вона може знадобитися
Такий документ обов’язковий для:
- передання об’єкта нерухомості під заставу;
- вступу в спадщину;
- проведення угод, пов’язаних із нерухомістю.
Довідка видається правовласникам або власникам нерухомості. Також її можуть отримати уповноважені власником представники або його спадкоємці.
Довідку з державного реєстру речових прав на нерухоме майно можна отримати як офлайн, так і онлайн.
Як отримати довідку онлайн
У Дії можна отримати довідку щодо об’єкта нерухомого майна з таких реєстрів:
- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;
- Реєстр прав власності на нерухоме майно;
- Державний реєстр іпотек;
- Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.
Щоб це зробити, потрібно:
- Авторизуватися в Особистому кабінеті на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.
- Перевірити, чи коректно вказані ваші особисті дані, та за потреби оновити персональну інформацію.
- Обрати послугу Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
- Заповнити онлайн-форму із зазначенням критерію пошуку, за яким хочете отримати відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Для цього знадобляться відомості про особу або об’єкт нерухомого майна, про який потрібна інформація.
- Сплатити адміністративний збір.
Мінімальна вартість такої послуги становить 40 грн і може бути вищою залежно від обсягу інформації.
На оформлення запиту у вас піде приблизно 10-15 хвилин, а сам документ ви зможете отримати протягом години.
Також для отримання довідки потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Отриманий документ з реєстрів у форматі PDF можна знайти в розділі Послуги → Отримані документи та роздрукувати за потреби.
Як отримати довідку офлайн
Отримати інформаційну довідку в паперовому вигляді можна в будь-якому ЦНАПі незалежно від місця вашої реєстрації.
Для цього потрібні:
- документ, що посвідчує особу, наприклад, паспорт або ID-картка;
- документ, що підтверджує повноваження, якщо замість вас діє уповноважена особа;
- квитанція про оплату послуг;
- документ, що підтверджує звільнення від сплати адміністративного збору, якщо ви маєте на це право.
Під час отримання послуги можна використовувати документи з додатка Дія. Плата за послугу встановлена в еквіваленті 0,025 прожиткового мінімуму і наразі становить 60 грн.
Отримання послуги регулюється такими нормами:
- закон України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
- постанова Кабінету міністрів України від 26.11.2011 № 1141 Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- постанова Кабінету міністрів України від 25.12.2015 № 1127 Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.