В Україні бум фіктивних шлюбів з жінками з інвалідністю. Як це працює

Упродовж останніх двох років NGL.media неодноразово описувало різні, як законні так і злочинні схеми, якими користуються українці, щоб уникнути мобілізації: вступ до університетів, використання системи «Шлях», фіктивні розлучення і опіка над дітьми тощо. Цього разу ми вирішили дослідити ще одну схему, яку активно використовують бажаючі уникнути мобілізації – це фіктивні шлюби з жінками з інвалідністю для отримання відстрочки і перетину кордону.

Основна складність у таких справах – це те, що фіктивність шлюбу практично неможливо довести. Тим не менше, поліції та СБУ іноді вдається затримувати людей, які заробляють гроші на організації таких шлюбів.

Втім, ринок таких послуг процвітає. NGL.media без проблем знайшли учасників цих схем, які заробляють від 1500 до 7000 доларів за організацію шлюбів. Звісно, гарантій жодних. Ми також поговорили з юристами та правоохоронцями та навіть спробували одружити нашого журналіста. І ось, що з цього вийшло.

Як все відбувається?

У Facebook та Telegram є багато груп, зосереджених на можливостях фіктивного шлюбу. Більшість з них так і називаються – «Фіктивний шлюб», «Фіктивний шлюб Одеса», «Знайомства Київ» тощо. Там періодично з’являються оголошення про пошук жінок з інвалідністю або навпаки – шукають чоловіків, які хочуть виїхати за кордон за рахунок шлюбу.

Типові оголошення в спеціалізованих групах у Telegram (скриншот)

NGL.media опублікували з фейкових акаунтів кілька оголошень у таких групах – одне від імені чоловіка («Іван») про пошук жінки з інвалідністю для виїзду з України і два від імені жінок сестри військовозобов’язаного («Катерина») та дівчини з інвалідністю («Людмила»), щоб вникнути в нюанси цієї схеми.

На оголошення «Івана» за кілька днів відгукнулися десятки жінок з інвалідністю, готових, за їхніми словами, за дві-три тисячі доларів одружитися з ним і разом перетнути кордон.

Цікавіше стало, коли почали писати посередники – «свахи», які шукають жінок з інвалідністю та чоловіків призовного віку, щоб поєднати їх у шлюбі та заробити на цьому.

Адміністратором одного з таких «шлюбних» чатів виявилась трансгендерна жінка і , яка називає себе Маргаритою Беловою. Вона спілкується з потенційними клієнтами зі свого реального аккаунта в Telegram, наголошуючи, що таким чином гарантує свою порядність та якість надання послуги.

«Куди я можу зникнути, якщо в мене справжній профіль з моїми фотографіями і моїми даними? Шахраї не виставляють себе на показ. Шахраї пишуть з несправжніх сторінок, там, де картинки, а своїх фото немає. А я – власниця групи [телеграм-каналу]. Тому справа ваша – не хочете, не вірте», – відповіла Маргарита Белова на сумніви «Катерини» – сестри військовозобов’язаного, який хотів би убезпечитися від мобілізації завдяки фіктивному шлюбу.

Фрагменти переписки NGL.media з Маргаритою Беловою

Маргарита Белова запропонувала «Катерині» для шлюбу її брата відразу двох підходящих жінок з інвалідністю – 28-річну та 33-річну. За свої послуги, у які входить лише надання контактів цих жінок, Белова попросила скинути їй на картку 11,5 тис. грн. Основну суму – 3000 євро – ми мали б заплатити обраній жінці уже після оформлення шлюбу і спільного перетину кордону.

Зі ще одного фейкового аккаунта під іменем «Людмила» журналістка NGL.media певний час переписувалась з іншою посередницею у фіктивних шлюбах, яка називала себе «Мартою». «Людмила» представилась «Марті» жінкою з інвалідністю, яка хоче укласти фіктивний шлюб і хотіла б знайти «порядного чоловіка».

Щоб легенда виглядала правдоподібнішою, ми надіслали «Марті» фото посвідчення інваліда, завантажене з інтернету, та згенероване ШІ фото «Людмили». Жодної перевірки цих даних Марта не зробила і дуже швидко знайшла нам клієнта – львів’янина, готового заплатити 3000 доларів відразу ж після одруження з «Людмилою». Вона навіть надіслала нам його фото – чомусь разом з його справжньою дружиною. На цьому етапі ми відмовились працювати з «Мартою», після чого вона намагалася витерти переписку.

Фрагменти переписки NGL.media з «Мартою»

NGL.media вирішили з’ясувати, кому належить номер телефону, за яким у Telegram спілкувалася Марта, і виявилось, що це ще один номер уже згаданої вище Маргарити Белової. Цей же номер Белова вказувала в Instagram, але на момент виходу цієї статті уже видалила його з облікового запису і закрила сторінку.

Судячи із доступних соцмереж Маргарити Белової, вона була учасницею телешоу «Говорить Україна» та інших подібних програм. При цьому жінка або кілька разів змінювала прізвище, або ж користується псевдонімами, бо раніше представлялась на шоу Маргаритою Ковальовою, а до цього – Вікторією Бейліт. До зміни статі жінку звали Віталієм – принаймні, так стверджувала її мати в одному з телешоу.

Маргарита Белова (фото Instagram)

Ймовірно, Маргарита Белова періодично має проблеми із грошима, бо ще у 2022 просила своїх підписників в Instagram скинути їй гроші на повернення з-за кордону в Україну. А не так давно вона заробляла ворожінням на картах таро.

Уже перед публікацією цієї статті NGL.media звернулися до Белової за коментарем. Спершу вона заперечувала, що займається організацією фіктивних шлюбів, але потім все ж визнала це.

«Ну я б не сказала, що я цим аж так займаюсь. До мене звертаються чоловіки, жінки з інвалідністю, я їм допомагаю, просто передаю контакти, зводжу їх. Звичайно, що роблю це за гроші. Не буду ж я безкоштовно цим займатись…Я їх знайомлю, а потім вони вже між собою домовляються, одружуються. Я далі в це не влізаю», – заявила Маргарита Белова.

«Гарантія на 100%»

Від імені «Івана» ми поспілкувалися ще з кількома такими ж посередницями як Белова, і з’ясували, що вартість фіктивного шлюбу коливається у досить широкому діапазоні – 2000-7000 доларів. «Свахи» працюють анонімно, використовуючи псевдоніми та не розкриваючи, як правило, власних телефонних номерів. Клієнтів переконують, що через посередників домовлятись вигідніше, мовляв, вони допоможуть з оформленням документів і організують швидку розписку. Наприклад, одна із таких посередниць Марина запропонувала оформити шлюб уже за кілька годин після першої телефонної розмови – без черги у РАЦСі і навіть без присутності чоловіка.

За такий оперативний all inclusive-шлюб треба було заплатити 5000 грн наперед (для вирішення питання у РАГЦі) і 2000 євро «дружині» після виїзду за кордон.

NGL.media отримали від Марини номери двох карток: її особисту на ім’я Марини К., та дівчини з інвалідністю Лемешко С. Л.

Нерідко схожі оголошення у Telegram публікують банальні шахраї, які обіцяють звільнення від мобілізації, швидкий шлюб, перетин кордону і будь-які послуги, на які є запит. Отримавши завдаток, вони просто зникають, а їхнім жертвам залишається хіба що тихо обурюватись, адже у поліцію в таких випадках навряд чи звернешся – з очевидних причин.

Наприклад, наш «Іван» зацікавився одним з таких оголошень про фіктивний шлюб і почав спілкуватись з жінкою, яка назвала себе Ярославою. Уже під час аудіорозмов вона почала пропонувати «Іванові» альтернативні шлюбу варіанти, називаючи їх більш дієвими, зі «100% гарантією» відстрочки. Суть першої схеми полягала в тому, що Івану треба було приїхати у Бердичів, лягти на два місяці у місцевий шпиталь, а за цей час йому оформлять групу інвалідності. Коли ж «Іван» відмовився платити за це завдаток, Ярослава запропонувала ще більш екзотичний варіант – виїхати нелегалом до Молдови через Чернівецьку область. До речі, спілкувалась Ярослава з нами саме з молдавського номера телефону.

«Є зелена хвіртка, тобто не через КПП – виходить, що ви перетинаєте нелегалом. Вас там ніхто не буде чіпати, там є домовленість з прикордонниками. Там повний супровід, ви оплачуєте супроводжуючим і з ними ж йдете в дорогу… Гарантія на 100%. Ми так уже неодноразово працювали…», – Ярослава була дуже переконлива, але «Іван» все ж не хотів платити наперед. На цьому наше спілкування і завершилося.

Все цілком законно

Згідно із українським законодавством і, наявність близького родича з інвалідністю – це законний спосіб звільнитись з військової служби або отримати відстрочку від мобілізації. Це також цілком легітимна причина для виїзду з країни.

За словами юристів, з якими консультувалось NGL.media, зараз військовослужбовці найчастіше звільняються зі служби саме через те, що у них є близький родич з інвалідністю. Так само нерідко чоловіки призовного віку виїжджають закордон як супроводжуючі людей з інвалідністю.

«З мого досвіду, зі 100 справ військовослужбовців, які подають рапорт на звільнення за сімейними обставинами, 95 справ – за цією підставою, тобто за наявності дружини, своїх батьків чи батьків дружини з інвалідністю. Щоб отримати звільнення, достатньо лише наявності такого шлюбу», – пояснює адвокат Євген Филипець.

За даними Мінсоцполітики, загалом зараз в Україні є понад 3 млн громадян з інвалідністю, жінок серед них не виділяють в окрему категорію. І теоретично військовозобов’язані члени сім’ї кожного з них мають законне право отримати відстрочку і, у разі бажання – виїхати за кордон. І тут якраз беруть свій початок зловживання, які ми описали: за кілька тисяч доларів чоловікам призовного віку пропонують одруження наосліп з жінкою з інвалідністю, щоб або звільнитись зі служби, або виїхати за кордон. Нерідко пропонують і «два в одному».

«Я лише дала контакти дівчини»

Іноді організаторів таких схем все ж затримують. Наприклад, ще у вересні 2022 року у Житомирі затримали двох жінок під отримання грошей від військовозобов’язаного за організацію фіктивного шлюбу з 21-річною дівчиною з інвалідністю Мартою О. Це коштувало йому 1500 євро – з того часу розцінки на цьому «ринку» суттєво виросли.

Жінок з інвалідністю, за версією слідства, шукали серед учасників ГО «Житомирська міська асоціація інвалідів». Заступниця директора цієї ГО Ольга Хоменко є однією з трьох підозрюваних у цій історії.

Зараз Хоменко не визнає свою провину.

«До мене звернулась моя знайома, бо вона знала, що я працюю з людьми з інвалідністю. Спитала, як можна виїхати за кордон чоловіку, щоб це було легально. Я сказала, що це тільки шлюб, і дала контакти дівчини [Марти О]. Далі я вже участі не брала і не знала, що там були якісь гроші», – каже вона у коментарі NGL.media.

Марта О. вже отримала свій вирок і – два роки іспитового терміну, тобто вона залишиться на свободі, якщо за цей час не попадеться на іншому злочині. Дівчина відмовилась спілкуватись з NGL.media про деталі цієї справи. Ользі Хоменко вирок ще не винесли, а третю підозрювану, посередницю в організації шлюбу оголосили у міжнародний розшук, уточнили NGL.media в прокуратурі Житомирщини.

Ця історія завершилась негативно для учасників схеми, бо їх викрили. Хоча для клієнта-чоловіка затримання взагалі обійшлося без наслідків, адже його не можна було звинуватити навіть у хабарництві, бо гроші він платив не посадовим особам.

«Український народ дуже винахідливий»

У реєстрі судових рішень є десятки ухвал, які стосуються укладання шлюбів з жінками з інвалідністю, щоб виїхати з України. В окремих випадках навіть є судові вироки, як у Марти О. з Житомира. Це не особливо переконливі цифри, оскільки виявити такі випадки і довести їх до реального покарання – складно.

Тут важливо наголосити, що українське законодавство не передбачає покарання саме за укладання фіктивного шлюбу. Та і саме поняття фіктивного шлюбу, хоч і визначене Сімейним кодексом, але довести його досить важко – для цього необхідне відповідне рішення суду.

«Фактично довести цю фіктивність є майже неможливим, це реально лише за рішенням суду. А право звернутися до суду для визнання такого шлюбу фіктивним має право один з подружжя. А чи буде він звертатися в цих умовах? Логічно, що ні. Ось тому виходить така колізія. Український народ дуже винахідливий», – каже адвокат Євген Филипець.

Тому у таких ситуаціях поліція відкриває кримінальне провадження за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон і . Для цього слідству ще треба довести, що саме перетин кордону був кінцевою метою у кожній такій історії – а це дуже непросто.

У житомирському випадку фігурантів справи затримали після укладання шлюбу, у момент отримання грошей від клієнта, але ще до спроби перетнути кордон. Вочевидь, поліцейські надали суду докази, що гроші передавались саме за організацію перетину кордону. Ймовірно, вони провели слідчий експеримент і взяли участь в схемі, щоб її викрити.

Бувають випадки, коли таких фіктивних «молодят» затримують безпосередньо при спробі виїхати у сусідню країну. Українські прикордонники іноді публічно повідомляють про подібні затримання. Якимось чином їм вдається отримати зізнання пари, що їхній шлюб зареєстрований лише для перетину кордону. Які питання задають таким «молодятам» на кордоні, не розсекречують.

«А навіщо прикордонникам розкривати деталі? Щоб діючі особи, які мали намір використати таку схему, дізналися, як ми це встановлюємо? Викриття таких спроб незаконного перетину кордону відбувається або нашими оперативними співробітниками, які завчасно володіють інформацією, або безпосередньо на кордоні, коли наші інспектори бачать людину, перевіряють документи та з’ясовують всі обставини», – пояснив NGL.media речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, порівняно зі спробами перетнути кордон за підробленими документами (довідками МСЕК про інвалідність, документами ТЦК і СП про зняття з військового обліку тощо), схема з одруженням на жінці з інвалідністю не така поширена, але випадки періодично фіксують.

Насправді ж можна припустити, що виявлені прикордонниками фальшиві шлюби – це лише невеликий відсоток від тих, які були насправді укладені. Адже поняття фіктивності шлюбу, як уже зазначалось, довести фактично неможливо, поки людина сама в цьому не зізнається. Так що суто юридично такі шлюби за домовленістю – умовно легальна схема для отримання відстрочки та виїзду з України.

«У моїй практиці на військовій службі я бачив документи хлопців 2001 року народження, які мали жінок 1949 року народження. І це законний шлюб. Це виглядає смішно з одного боку, а з іншого боку – це дуже плачевно, бо люди йдуть на різні речі, щоб звільнитись зі служби, хоча це не зовсім коректна і правильна практика. Але такі документи є, і їх подають, і вони цілком законні», – каже адвокат Євген Филипець.

За подібну схему у листопаді 2023 року затримали двох жінок в Одесі: одна з них була організаторкою фіктивних шлюбів, а друга мала інвалідність і погодилась ненадовго стати дружиною чоловіка призовного віку, аби він зміг виїхати за кордон. Жінок затримали під час отримання грошей ще до перетину кордону. Але у поліції кажуть, що 34-річна організаторка схеми уже встигла вивезти інших чоловіків за допомогою фіктивних шлюбів. Один такий шлюб коштував чоловіку 4500 доларів.

Що змінить новий закон про мобілізацію?

У новому законопроекті, що вносить зміни до закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», який десь от-от будуть розглядати у другому читанні, пропонують скасувати інвалідність члена сім’ї як підставу для відстрочки.

Зараз цей законопроект готують до розгляду і вносять у нього правки, тож остаточно невідомо, які можливості він відкриватиме/закриватиме і які наслідки матиме.

«Існує ще одна можливість, яка у новому законопроекті не скасована. Якщо особа справді потребує догляду, то, можна встановити догляд на непрофесійній основі і за нею. Однак така можливість стосується обмеженого кола людей: інвалідів першої групи, частково другої та ще кількох категорій. І важливо при цьому, щоб доглядальник не мав офіційного доходу. Тому передбачаю, що двері соцзахисту будуть ламатися, бо всі будуть хотіти оформити догляд за своїми родичами. І для цього люди будуть обнуляти офіційний дохід, переходити на неофіційну працю», – прогнозує Євген Филипець.

Юристка Дар’я Тарасенко, яка спеціалізується на мобілізаційному законодавстві, вважає, що навіть коли депутати приймуть новий законопроект, ще певний час залишатиметься можливість перетинати кордон з родичами з інвалідністю.

«Оскільки правила перетину кордону прописані не в законі, а в постанові Кабміну, то цей законопроект не впливає на перетин кордону. Але якщо ці зміни до закону будуть ухвалені, то швидше за все, доволі швидко внесуть зміни і в правила перетину кордону», – припускає Дар’я Тарасенко.

Катерина Родак, Ростислав Абрамець. NGL.media