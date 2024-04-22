23 квітня всі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку

|ЖЖ » Новини » Держава і Політика » 2024 » Апрель » 22 » 21:07:25
Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України в Європі, США, та інших країн світу, тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку. Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації.
Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який є у розпорядженні ZN.UA.
«З урахуванням пунктів 6 та 16 частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України, з метою недопущення уникнення громадянами України обов’язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів доручаю з 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років», – йдеться у листі за підписом Сибіги.
Зазначається, що можливі лише консульські дії, пов’язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну. Розпорядження МЗС діє «до отримання додаткових роз’яснень щодо порядку застосування положень» закону щодо посилення мобілізації, який був оприлюднений 17 квітня й набуде чинності у травні.
Пункти 6 та 16 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на які посилається МЗС, передбачають:
Нагадаємо, що серед основних положень мобілізаційного закону: