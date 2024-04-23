«Сидіти за кордоном і отримувати послуги від держави не вийде». Кулеба пояснив рішення щодо чоловіків за кордоном

Українським чоловікам призовного віку за кордоном перестають видавати документи в консульських установах. МЗС України оприлюднили заяву, що в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Там зазначили, що незабаром МЗС розʼяснить порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку за кордоном. Є інформація від консульств України, що надання цих послуг наразі вже зупинили.

"Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна", - завив голова МЗС Дмитро Кулеба.



За його словами, обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

"Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працює", - заявив міністр.



Він зазначив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною.

"Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", - сказав Кулеба.



Закордонні підрозділи ДП "Документ" вже призупинили роботу. Про це повідомили на сайті відомства. Але заявили, що це сталося з технічних причин.

Видання "Суспільне" повідомило, що консульства України в Польщі також зупинили надання послуг чоловікам віком 18-60 років.

ЗМІ також писали, що заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга розіслав листа в українські дипломатичні установи з проханням про зупинку надання послуг.

У МЗС на прохання ВВС не підтвердили і не заперечили достовірність інформації щодо листа Сибіги.

Раніше влада визнавала, що за кордон з 24 лютого виїхали близько 650 тисяч чоловіків призовного віку. За офіційними даними ЄС, там перебуває понад 800 тис. чоловіків віком 18-64 роки. Скільки з них мають вік 18-60 років - невідомо.

Які документи можуть перестати видавати

АВТОР ФОТО,DUMITRU DORU/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK Отримати новий паспорт чи оновити документи змоги не буде

Які послуги за кордоном надають консульські установи?

Перш за все це вирішення багатьох питань з документами – отримання готового паспорта, доставки паспортів, продовження строку дії закордонного паспорта, внесення до закордонного паспорта інформації про неповнолітню дитину, видання свідоцтва про народження.

Також це цілий перелік нотаріальних послуг: посвідчення довіреностей, дозвіл на перетин кордону неповнолітнім, заява про прийняття/відмову від спадщини, посвідчення заповітів; засвідчення вірності копій документів; довідки про підтвердження персональних даних; посвідчення особи на повернення в Україну.

В Україні діє режим воєнного стану. Пункти 6 та 16 статті 8 Закону України про воєнний стан передбачають, що Кабмін може встановлювати режим в’їзду і виїзду громадян, обмежувати свободу пересування.

За новим законом про мобілізацію, який ще не почав діяти, чоловіки призовного віку за кордоном також мають оновити свої дані у ТЦК.

Нові норми закону передбачають, що це можна буде зробити заочно без повернення в Україну телефоном чи електронною поштою. Але зараз не до кінця зрозуміло, чи це працюватиме.

У Варшаві біля ДП "Документ" зібрався натовп обурених людей. Відомство призупинило свою роботу і люди, паспорти яких вже готові, не можуть їх забрати. Ні чоловіки, ні жінки. Відвідувачі сваряться з працівниками відомства. У натовпі чути, як кричать про те, що закон про мобілізацію зворотної сили не має.

"Не змусить жодного піти воювати"

Якщо влада все ж ухвалить рішення не видавати паспорти чоловікам з 18 до 60 років в українських консульствах за кордоном, це буде морально зрозуміле рішення, але по факту погане і неефективне, заявив Сергій Петухов, колишній заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції.

На його думку, це не змусить жодного чоловіка, повернутися в Україну і піти воювати. Далі, припускає експерт, коли в українського чоловіка закінчиться дія українського паспорта, він або буде користуватися тимчасовим посвідченням, виданим у цій країні, або звернеться за статусом біженця.

"І в європейських державах матиме великий шанс отримати притулок", - каже колишній заступник міністра юстиції.

Україну тепер будуть порівнювати з Білоруссю, вважає Петухов, яка так само припинила видавати паспорти своїм громадянам, які виїхали за кордон.

Після того, як Олександр Лукашенко заборонив білоруським громадянам оформлювати документи за кордоном, частина білорусів, які емігрували, опинилися на межі втрати легального статусу.

"В підсумку маємо рішення, яке не досягає своєї мети, натомість створює значні репутаційні проблеми для країни", - каже експосадовець.

Президент Володимир Зеленський нещодавно підписав закон про посилення мобілізації, який ухвалила Верховна Рада. Українська влада називає його надзвичайно важливим для відбиття російської агресії. Опозиція критикує.

МЗС Росії, коментуючи заяву Кулеби, заявило, що Київ виманює українців за кордону.

У грудні 2023 року через розмови довкола нового законопроєкту про мобілізацію та обмежень через цей закон українські чоловіки за кордоном масово пішли оформляти нові документи.

Величезні черги біля консульських установ та біля ДП Документ тоді утворилися у кількох європейських країнах.