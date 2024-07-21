43 роки у в'язниці. У США звільнили жінку, яка найдовше пробула за ґратами без вини

Сорок три роки - ще жодна жінка в історії не сиділа так довго в американській в'язниці за злочин, якого не коїла. У п'ятницю справедливість перемогла, і Сандра Хемме вийшла на свободу з жіночої колонії у штаті Міссурі.

Неподалік у міському парку містечка Чиллікоті на 64-річну американку чекали сестра, дочка і онука, розповіло агентство АР. Вони обнялися і перекинулися парою слів, після чого звільнена Хемме вирушила відвідати смертельно хворого батька, відмовившись говорити з журналістами.

Прокурор штату до останнього не хотів відпускати жінку, яку без вини посадили до в'язниці 43 роки тому, попри рішення трьох судів Міссурі: нижчої інстанції, апеляційного, а потім і Верховного. Двері в'язниці відчинилися тільки після того, як суддя пригрозив притягнути прокурора до кримінальної відповідальності за неповагу до суду.

Хемме засудили довічно за вбивство бібліотекарки ножем у 1980 році. Єдиним доказом проти неї було те, що вона визнала свою провину.

Через чотири десятиліття справу переглянули, і суд дійшов висновку, що Хемме не винувата. У червневому рішенні йдеться, що визнання, отримане в психіатричній лікарні у накачаної транквілізаторами підозрюваної, складалося переважно з односкладних відповідей на запитання слідчих.

Водночас поліція проігнорувала інші докази, які вказують на можливу причетність одного з її співробітників (його вже немає в живих, він помер у 2015 році). Машину цього поліцейського бачили біля будинку бібліотекарки в день убивства, він намагався заплатити її кредитною карткою, а вдома у нього знайшли сережки вбитої.

Після виправдання прокурор штату відмовлявся випускати Хемме, дзвонив начальнику в'язниці і особисто забороняв йому виконувати рішення суду.

Він до останнього намагався оскаржити найдовший несправедливий вирок в історії жіночих в'язниць США і вимагав залишити Хемме за ґратами якщо не за те вбивство, то хоча б за те, що вона чинила у в'язниці, де вона одного разу порізала бритвою наглядача.

"Засудити невинувату людину виявилося дуже легко, а ось звільнити - набагато важче, - цитує АР її адвоката Шона О’Брайєна. - Так бути не повинно".