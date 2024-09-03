Клавдія Петрівна – «торшер» і «неймовірна співачка». Чому довкола неї стільки хейту

Рік тому її ніхто не знав. Зараз вона збирає тисячі людей у Палаці спорту, а її пісні - десятки мільйонів переглядів у соцмережах. Клавдію Петрівну (Klavdia Petrivna) називають феноменом українського шоубізнесу. Її пісні лунають звідусіль – з супермаркетів і дорогих автівок, їх цитує перша леді Олена Зеленська. Про співачку пишуть головні медіа країни.

Клавдія Петрівна, яка так довго ховалася за капелюхами та масками, на концерті 31 серпня нарешті відкрила своє обличчя. І це обличчя, як і музику, нещадно критикували одні й захоплено хвалили інші.

"Мавпа", "кікімора","торшер краще виглядає", "сільський випускний" і багато інших епітетів користувачі соцмереж залишають під її відео.

Хто така Клавдія Петрівна, що вона думає про хвилі хейту і скільки заробляє?

Клавдія Петрівна – Соломія Опришко

Найзагадковіша співачка України - так дуже довго писали про Клавдію Петрівну. Вона носила величезні капелюхи-абажури, маски, хустини та окуляри, щоб приховати своє обличчя під час тих рідкісних випадків виходу на публіку.

Називалися різні імена, говорили, що під псевдонімом Клавдія Петрівна співає одразу кілька жінок. У лютому 2024 року Клавдія Петрівна стала "Дебютом року" за версією видання "Лірум". За нагородою на сцену вийшла співачка Маша Кондратенко, відома за піснею "Ванька Встанька". Про неї теж говорили, що Клавдія Петрівна - це вона.

31 серпня під час концерту у Палаці спорту нарешті стало відомо, що Клавдія Петрівна – це 18-річна співачка з Львівщини Соломія Опришко. Утім, інтрига все ще залишається, адже про саму співачку відомо дуже мало.

Співачка розповідала, що займається музикою з 5 років.

За деякими повідомленнями, Соломія Опришко народилась у селі Гірне, Стрийського району, Львівської області. Навчається у Дрогобицькому музичному коледжі імені Василя Барвінського.

Катерина Шевченко, продюсерка співачки і співзасновниця лейблу NEBO Music, відмовилась коментувати біографію Соломії. Однак у коледжі імені Василя Барвінського у розмові з ВВС підтвердили про те, що Соломія там навчалась.

Соломія Опришко закінчила музичний коледж імені Барвінського у 2024 році. Навчалася у класі скрипки.

“Творча, хороша дитина, чемна. Між студентами говорили, що Клавдія Петрівна - це вона. Але я цього не знав. Дізнався лише пів року тому. Продюсер приїхав і каже - ми щодо вашої студентки Клавдії Петрівни. А я кажу - а хто ж це така?” - розповідає директор коледжу Юрій Чумак в інтерв’ю ВВС Україна.

Він слухав пісні Клавдії Петрівни, але не знав, що вона навчається у його закладі.

Автор фото,t.me/KlavdiaPetrivna Клавдія Петрівна нарешті зняла маску

Для директора це була велика несподіванка, але у коледжі і студенти, і викладачі намагалися дотримуватися таємниці.

Коли вся країна слухала “Барабани”, Соломія Опришко здавала випускні іспити, пригадує директор. Він у захваті від її виступу у Палаці спорту. Хоча, сам не був на концерті, але бачив відгуки.

“Вона - молодець, артистична робота - чудова. У неї ж раніше не було такого сценічного досвіду, лише академічні виступи. А тут відразу Палац спорту”, - говорить Юрій Чумак.

“Соломія Опришко - це приклад простої дитини, яка своєю творчістю, талантом через соціальні мережі проклала собі шлях”, - каже директор.

Також була інформація, що Соломія Опришко є сестрою співака Osty, з яким у неї є багато спільних відео. За іншими даними, вона йому не сестра, а одногрупниця.

"Клавдія Петрівна поки що інтерв’ю не дає. Це продовження її таємничого образу. Всі вже знають, хто це. Але поки що залишається відкритим питання, яка ж вона Клавдія Петрівна. Тепер це нова історія і ми сподіваємось, що шанувальникам буде цікаво спостерігати за розвитком артистки", - сказала у коментарі ВВС Україна продюсерка співачки Катерина Шевченко.

За її словами, Соломія Опришко хоче, щоб її життя залишалося приватним: "Хотілося б донести глядачам, критикам, що Соломія Опришко – це звичайна людина, а є артистка – Клавдія Петрівна. Хотілося б, щоб всі розуміли це розділення. Щоб приватне залишилось приватним. Для того вона і створювала Клавдію Петрівну, щоб нею залишатися".

Образ Клавдії Петрівни – Соломії Опришко аналізують головні музичні критики країни.

"Це молода жінка, яка пережила й усвідомила набагато більше, ніж зазвичай переживають та усвідомлюють у її віці. У неї було щасливе дитинство. У неї є брат, якого вона регулярно згадує у піснях як чистий світлий образ. Вона добре освічена, бо використовує слова "патерн" і "катарсис" не тому, що це модно, а лише там, де це конче необхідно", - пише про Клавдію Петрівну музичний оглядач Ігор Панасов у своїй колонці для Бабель.

Автор фото,instagram.com/klavdia_petrivna Таємничий образ співачки породжував багато пліток

Соломія Опришко любить читати. Псевдонім Клавдія Петрівна з’явився від героїні "Записок Кирпатого Мефістофеля" Володимира Винниченка. Співачці сподобалось, як це звучить, розповідала раніше Катерина Шевченко.

Критик і музичний оглядач Олексій Бондаренко пише про велику сміливість Соломії Опришко - вийти на перший концерт відразу на кілька тисяч людей.

"Вона прекрасно співала, відпрацьовувала свою хореографію, але коли на сцені зʼявилися Артем Пивоваров та Маша Кондратенко, стала відчутна різниця в рівні поводження на сцені. Звинувачувати в цьому співачку було б смішно, але просто варто констатувати факт: вона ще розкачується", - розповідає Бондаренко у звіті з концерту для LiRoom.

Популярність за рік

Перші пісні Клавдії Петрівни з’явилися у тіктоці влітку 2023 року, де вона викладала короткі фрагменти. А вже восени слова з них знали дуже багато людей.

"Лікарі кажуть, що це депресія, мама каже, що я - лінива", - процитувала пісню Клавдії Петрівни Олена Зеленська на саміті перших леді та джентльменів, наголошуючи на важливості ментального здоров’я під час війни.

На стрімінговій платформі Spotify Клавдію Петрівну слухають майже 650 тис. користувачів. У Youtube її пісні мають по 10-20 млн переглядів. В Україні дуже мало артистів, які можуть похвалитися такими переглядами з україномовними піснями і за такий короткий період.

Серед найбільших хітів Клавдії Петрівни, які, здається, знають майже всі – "Знайди мене", "Лікарі кажуть", "Я тобі брехала", "Імператори".

Автор фото,Інстаграм Клавдії Петрівни Соломія Опришко - їй 18 років. Вона двічі збирала повний Палац спорту і мільйони переглядів у соцмережах

Мега популярною стала її несподівана поява на концерті співака Артема Пивоварова. Клавдія Петрівна у червоному кімоно виїхала з підземель Палацу спорту прямо посеред сцени.

Вони виконали дуетом пісню "Барабан" на слова поета "Розстріляного відродження" Гео Шкурупія. Їхній спільний кліп у Youtube за кілька місяців зібрав 32 млн переглядів. Для артистки, яку рік тому ще ніхто не знав, це шалений успіх.

Артем Пивоваров розповів, що давно знав співачку, але не знав, що вона – це Клавдія Петрівна. Про їхню спільну роботу він розповідав так: "Відбулася магія".

"Коли я вперше почув музику, я трішки по іншому собі її уявляв . Але не треба судити по зовнішності. Ця дівчинка – доросла не по своїх роках", - говорив Пивоваров в інтерв’ю блогерці Ramini.

Клавдія Петрівна співала у проєкті ДЗЗ Тіни Кароль пісню "Намалюй мені ніч" з 60-х років.

В інтерв’ю вона говорила про несправедливо забуті українські пісні. "Наша українська спадщина така багата на різних творців, поетів, композиторів. Є багато інших пісень композитора Мирослава Скорика, які хотілося б, щоб люди знали – наприклад "Шуміла ліщина", "Не топчіть конвалії".

Скільки заробляє Клавдія Петрівна

Два сольні концерти співачки у Палаці спорту зібрали 16 тис. глядачів, розповів співзасновник та СЕО Concert.uа Дмитро Феліксов.

Видання Forbes оцінило дохід від концертів у 10-10,5 млн грн.

Раніше продюсерка співачки Катерина Шевченко розповідала, що прослуховування її пісень на різних платформах приносить десятки тисяч доларів за квартал.

Вокальні дані - чому їх критикують

Під час концерту Клавдія Петрівна розповіла фанам, що раніше читала кожен коментар у соцмережах і старалася прислухатися до всіх. А потім вона заплуталась і читати все це перестала.

"Тому під час поїдання слушних порад від слушних людей, під час глибоких роздумів, я врешті-решт вирішила: критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою", — сказала співачка, звертаючись до глядачів.

Критики після того, як вона показала обличчя, вистачало.

"Співати наживо не вміє, уявляли гарнішою, що це за костюми, а що за зачіска з 90-х як на сільському випускному, зовнішність не Ані Лорак і не Лобода, рептилоїд" - сотні людей анонімно і ні залишали такі коментарі під відео з концерту Клавдії Петрівни.

Її вокальні дані називали нульовими, зовнішність "абсолютно середньостатистичною". Кілька викладачів вокалу присвятили Клавдії Петрівні свої відео на ютубі, де детально розписали, наскільки вона не вміє співати.

Критикували її манеру рухатись на сцені, говорили про відсутність харизми.

Автор фото,t.me/KlavdiaPetrivna Клавдія Петрівна ховала обличчя дуже довго

"Пишуть, що кому в голову збреде. Від добродушних жартів про "роздягання обличчя" до ядучого сарказму про зовнішність. Ще є частина публікацій про те, що я б, звісно, не пішов/пішла, але ж робота-діти-подруги…Пишуть гидоту, яка не робить честі нікому", - обурюється ведуча Анжеліка Рудницька.

Вона вважає, що Клавдія Петрівна не вийняток у явищі, коли українці намагаються знецінити те, що стає популярним.

Замість критики Анжеліка Рудницька закликала підтримати співачку, яка у 18 років зібрала такий концерт.

"Вам напевно в Клавдії Петрівні вбачався декаданс. Такої млосної drama queen зі смокі айз, загостреними рисами обличчя і надломленою цигаркою в тонких пальцях. На що натякала, до речі, аватарка в youtube. А побачили ви веселе дівчисько з посмішкою від вуха до вуха, щічками-яблучками і усім завзяттям 18 річної енергії", - стала на захист Клавдії Петрівни співачка Марія Бурмака.

Автор фото,instagram.com/klavdia_petrivna У такому образі співачка з'явилась на концерті Артема Пивоварова

Не так страшно зібрати Палац спорту, як потім читати коментарі незадоволених про це, говорить поетка Тетяна Власова. Вона назвала несправедливим хейт у бік зовнішності, образів, поведінки на сцені.

Ведучі YouTube каналу "Палає" Яна Брензей та Емма Антонюк присвятили Клавдії Петрівні окремий випуск, де назвали всі ці коментарі "психологічним насильством".

"Своє обличчя показала не Клавдія Петрівна, а своє обличчя показала логіка соцмереж, де залишаючись анонімними, і в тіні кожна людина може написати будь-яку гидоту. Це справжнє обличчя ставлення до жінок в Україні", - говорить Ема Антонюк.

"Якби за маскою ховалася б Меган Фокс, то теж би написали, що ніс задовгий", - зазначила Яна Брензей.

Високі очікування

"Таємничість завжди породжує певні очікування. Під маскою виявилась українська дівчина, не шестирука богиня, не переродження Майкла Джексона. Після зривання масок у людей завжди більші очікування, якою б не було людина", - розмірковує про причини хейту довкола Клавдії Петрівни медіаексперт Денис Путінцев.

У розмові з ВВС Україна він оцінює цей проєкт як однозначно вдалий.

"Вдалий, бо про цей проєкт говорять. Інша річ, що говорять. Але, якщо говорять, значить – помічають. А задача будь-якого музиканта – бути поміченим", - вважає Путінцев, хоча, на його думку, з інтригою довкола образу співачки дещо перетримали.

За його словами, продюсери з її таємничості максимально витискали все, що можна.

"Це все тягнулося спеціально до палацу спорту. Продюсери все розрахували. З урахуванням ситуації війни, економічної ситуації – цей проєкт дуже успішний. Бо як мінімум два Палаци спорту зібрали", - говорить Путінцев.

За його словами, набагато цікавіше, що буде далі, адже люди вже звикли до інтриги.

Автор фото,instagram.com/klavdia_petrivna Клавдія Петрівна дякує залу

"Клавдія Петрівна може подобатися і може не подобатися, але вона відбулася. Тікток тоне у відосиках підлітків під цю музику. І це прекрасно. Сам факт обговорення такими різними колами молодої української співачки, яка рік інтригувала усіх своєю таємничістю - успіх. І в першу чергу тріумф відродження української популярної музики, яку стільки часу душив російський вульгарний шоубізнес", - говорить кандидатка історичних наук Тетяна Швидченко

Сама Клавдія Петрівна після концерту почувається щасливою і коментарів у соцмережах не читає, говорить її продюсерка.

"Вона вперше зустрілась зі своїми фанами, які були у захваті. Отримала дуже багато емоцій, які будуть надихати її на створення нових крутих композицій. Їй є куди рости, є куди розвиватись. Ми ще покажемо", - говорить від імені Клавдії Петрівни Катерина Шевченко.

Діана Куришко, ВВС Україна