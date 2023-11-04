Личная жизнь Тины Кароль: пережила измену, стала вдовой в 28 лет и «роман» с известным танцором

Украинская певица Тина Кароль неохотно делится подробностями личной жизни, а о ее отношениях почти ничего не известно. Личная жизнь артистки сейчас окутана тайнами.

Исполнительница была только один раз замужем. К сожалению, у брака певицы не было хеппи-энда. После смерти мужа Тина Кароль не решалась начать новые отношения и уже больше 10 лет живет сама.



Тем временем в Сети появляется немало сплетен. Артистке приписывали и не один роман. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, что известно о личной жизни Тины Кароль, которую она так тщательно скрывает.

Роман с Дмитрием Тубольцевым, который закончился изменой

Когда Тина Кароль была совсем юной, то встречалась с украинским актером и режиссером Дмитрием Тубольцевым. Роман между ними начался в начале 2000-х годов, когда певице было 18 лет. Тубольцев старше Тины на шесть лет.

Познакомилась пара в театре, где оба играли в спектакле. Их роман не продолжался долго. Пара прожила вместе три года. Причиной разрыва стала любвеобильность Тубольцева. Актер начал увлекаться другими женщинами, а последней каплей для Тины стало то, что она застала возлюбленного за поцелуями с другой.

Дмитрий Тубольцев

"Последней точкой в отношениях стало то, что Таня (настоящее имя артистки — прим. ред.) застала Диму с другой женщиной. Но не в квартире, туда он не водил. В театре они целовались", — говорил папа актера.

В конце концов, пара разошлась перед конкурсом "Новая волна". Как говорил сам Дмитрий, они порвали отношения без скандалов, однако обиды остались. По словам актера, через некоторое время он извинился перед певицей, чтобы между ними не оставалось недоговоренностей.



Дмитрий Тубольцев

Кстати, после разрыва Дмитрий Тубольцев даже сочинил для Тины Кароль две песни. В частности, речь идет о композиции "Твої гріхи", выпущенной в 2016 году, и о треке "Обіцяй", премьера которого состоялась в 2017 году.





Бурный роман с певцом Кириллом Туриченко

Пара познакомилась еще во время конкурса "Черноморские игры", когда Тине было 16 лет, а Кириллу — 18. Однако отношения их начались позже — в 2006 году, когда певцы встретились во время отбора на "Евровидение". Роман Тина и Кирилл тщательно скрывали.

Тина Кароль и Кирилл Туриченко

Отношения пары продолжались недолго. Их чувства постепенно начали угасать. Карьера Тины Кароль стремительно пошла вверх, а вот Кирилл Туриченко не мог пристроиться в творчестве. Также встречи пары были не частыми.

В конце концов, их роман подошел к концу. Что именно произошло – неизвестно. Туриченко не раз открыто заявлял, что Кароль разбила ему сердце, хотя признался, что зла на певицу не держит.

Тина Кароль и Кирилл Туриченко

Брак с Евгением Огиром с грустным концом

Певица познакомилась с будущим мужем в 2007 году. В конце концов он стал ее продюсером и помогал строить карьеру. Через некоторое время их рабочие отношения переросли в романтические и стремительно развивались.

Свадьба Тины Кароль и Евгения Огира / Фото: viva.ua

Уже в 2008 году влюбленные тайно поженились. Впоследствии в том же году Тина и Евгений обвенчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Примечательно, что обряд венчания прошел не без неприятностей. У Кароль загорелась фата от церковной свечи, а само платье артистка сдала в химчистку, где оно потерялось.

Тина Кароль и Евгений Огир / Фото: instagram.com/_fantina

В ноябре 2008 года у влюбленных родился первенец. На свет появился сын, которого пара назвала Вениамином. Брак Тины Кароль и Евгения Огира называли одним из самых крепких в шоу-бизнесе. Тина откровенно говорила, что они с мужем живут в гармонии и согласии, что у них совсем не хватает времени на ссоры.

Тина Кароль и Евгений Огир / Фото: vk.com/tinakarol

Однако семейное беззаботное счастье разрушилось в 2012 году. У Евгения диагностировали рак желудка, который был неизлечим. Мужа артистки не стало 28 апреля 2013 года. Несмотря на тяжелую боль, певица продолжала выступать на сцене. Даже в день смерти Огира Кароль отыграла концерт. Как говорила артистка, она исполняет последнюю волю возлюбленного, который хотел, чтобы его жена продолжала петь.

Тина Кароль / Фото: Пресс-служба Тины Кароль



Потерю Евгения Огира исполнительница болезненно пережила. Тина Кароль посвятила мужу альбом "Помню", песни из которого до сих пор не может исполнять без слез. Особенно тяжелой для певицы является композиция "Выше облаков".









Когда умер муж, Тине Кароль было 28 лет. С тех пор она больше не выходила замуж. Кроме того, официально подтвержденных отношений у певицы тоже не было.



Тина Кароль с сыном – слева, Тина Кароль с мужем – справа / Фото: instagram.com/tina_karol

Слухи о романе с Даном Баланом

Сплетничать об отношениях Тины Кароль с молдавским певцом Даном Баланом начали в 2019 году, когда они вместе были тренерами шоу "Голос країни-9". Во время эфиров парочка активно доливала масла к огню. То они флиртовали друг с другом, то устраивали сцены ревности, то обнимались, то танцевали. Певец даже познакомил артистку со своей мамой Людмилой Балан.

Тина Кароль и Дан Балан / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

"Ну, безусловно, он красавец. Он высокий, на него смотришь, так: "Ох". Чувствуешь себя маленькой, что неплохо для каждой девушки. Я стесняюсь, я не знаю", — говорила о Дане Балане артистка.

Тина Кароль и Дан Балан / Фото: instagram.com/tina_karol

Также исполнители в декабре 2019 года даже записали совместную композицию, которая получила название "Домой". Был ли между ними действительно роман или это была игра на экране – неизвестно. Тина и Дан ни опровергали слухи, ни подтверждали их.





Слухи о романе с танцором Дмитрием Жуком

О романе певицы с танцором ее балета стали сплетничать в 2023 году. Сначала Кароль и Жука якобы застали во время прогулки по Киеву, где они держались за ручки.

ТИНУ КАРОЛЬ ЗАПОДОЗРИЛИ В РОМАНЕ С ИЗВЕСТНЫМ ХОРЕОГРАФОМ

Недавно в Сети появилось видео, где певица и танцор репетируют танец. Однако в конце ролика Дмитрий неожиданно потрогал артистку за ягодицы, после чего Тина улыбнулась и смутилась.

ТИНА КАРОЛЬ ПОПАЛА НА ПИКАНТНОЕ ВИДЕО С ТАНЦОРОМ, С КОТОРЫМ ЕЙ ПРИПИСЫВАЮТ РОМАН

Певица не комментирует эти сплетни, а лишь еще больше продолжает интриговать.