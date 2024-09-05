Учні 9 класів складатимуть іспит ДПА у 2025 році. Які зміни?

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В Україні навесні 2024 році провели пілотування окремих складників ДПА для 4 класів. Учасниками стали 39 шкіл з різних регіонів країни.

Близько 2000 учнів із 90 класів виконували тести з математики та української мови й читання. Результати зараз опрацьовують фахівці УЦОЯО.

Чи складатимуть ДПА учні 4 класів у 2025 році

У 2025 році запроваджувати таке оцінювання для всіх четвертокласників УЦОЯО вважає недоречним. Однак продовжить роботу з удосконалення моделі оцінювання.

Натомість планують провести другий етап пілотування ДПА-4. Отримані дані не вплинуть на підсумкові (річні) оцінки учнів / учениць – їх використають для уточнення підходів до оцінювання.

Чи готуватися учням 9 класів до складання ДПА

Водночас розроблення моделі ДПА для учнів 9 класів в УЦОЯО називають більшим викликом, ніж ДПА-4. У межах нової концепції ДПА-9 мовиться про якісно нові підходи з акцентом на компетентність учнів та учениць в тій чи тій освітній галузі.

Зважаючи на ситуацію в країні, зазначають в УЦОЯО, атестація має відбуватися на комп'ютерній основі. Процес імплементації нової моделі ДПА-9 буде тривалим багаторічним процесом. Підготовка розробки цієї моделі вже триває.

У 2026 році УЦОЯО попросить деякі заклади освіти долучитися до пілотування ДПА-9. Участь у пілотуванні буде добровільною, а результати використовуватимуть лише для вдосконалення розроблюваних підходів.