Де зараз вигідно купувати квартири в Україні для здачі в оренду: Житомир, Черкаси, Волинь

Таблиця рентабельності від оренди житла

В Україні зараз існує реальна можливість заробити на ринку нерухомості, але тільки в тих регіонах, де не вибухають снаряди і не лунають сирени повітряної тривоги. Адже інвестувати в нерухомість в зоні бойових дій — це просто ризиковано. Як би не звучала ця правда, вона є частиною сьогодення. Тому, поки наші герої борються на передовій, інвестори повинні ретельно обирати регіони для купівлі квартир для здачі в оренду.

Враховуючи вартість ремонту 300 доларів США за 1 м², оновлена таблиця рентабельності виглядає так:

Регіон Середня вартість квартири

40 кв.м. в новобудові (USD) Вартість ремонту квартири

40 кв.м. в новобудові (USD) Загальна вартість квартири

40 кв.м. в новобудові (USD) Річний прибуток (USD) *Рентабельність (%) Окупність (років) Черкаська 30 080 12 000 42 080 4 128,95 9,81 10,19 Житомирська 28 760 12 000 40 760 3 954,00 9,70 10,31 Волинська 33 520 12 000 45 520 4 273,58 9,39 10,65 Хмельницька 27 240 12 000 39 240 3 541,58 9,03 11,08 Київська 32 480 12 000 44 480 3 916,42 8,80 11,36 Івано-Франківська 34 400 12 000 46 400 3 990,63 8,60 11,63 Київ 53 600 12 000 65 600 5 553,47 8,47 11,81 Вінницька 35 320 12 000 47 320 3 916,42 8,28 12,08 Полтавська 31 040 12 000 43 040 3 541,58 8,23 12,15 Дніпропетровська 43 160 12 000 55 160 4 392,63 7,96 12,56 Львівська 43 920 12 000 55 920 4 273,58 7,64 13,08 Рівненська 37 320 12 000 49 320 3 757,89 7,62 13,14 Закарпатська 45 320 12 000 57 320 4 184,84 7,30 13,70 Чернігівська 27 960 12 000 39 960 2 763,16 6,91 14,46 Запорізька 20 040 12 000 32 040 1 974,32 6,16 16,23 Одеська 36 160 12 000 48 160 2 830,11 5,88 17,02 Кіровоградська 31 000 12 000 43 000 2 447,37 5,69 17,57 Тернопільська 26 120 12 000 38 120 2 150,53 5,64 17,73 Чернівецька 38 600 12 000 50 600 2 764,11 5,46 18,31 Сумська 21 000 12 000 33 000 1 650,00 5,00 20,00 Харківська 19 160 12 000 31 160 1 513,58 4,86 20,59 Кіровоградська 42 280 12 000 54 280 2 447,37 4,51 22,18 Миколаївська 28 920 12 000 40 920 1 806,95 4,42 22,65 Херсонська 14 000 12 000 26 000 1 057,89 4,07 24,58 Харківська 31 960 12 000 43 960 1 513,58 3,44 29,04

*Чим вищий відсоток рентабельності — тим вигідніше вкладення.

Останні розрахунки показали, що ринок оренди квартир в Україні має різні показники рентабельності залежно від регіону. Тому для інвесторів, які хочуть отримати максимальний прибуток, важливо враховувати ці фактори.

Найвигідніші міста для інвестицій

За результатами розрахунків, три регіони, що показали найкращу рентабельність для інвесторів, — це Житомир, Черкаси та Волинь.

1. Житомирська область

Вартість квартири : 28 760 USD

: 28 760 USD Вартість ремонту : 12 000 USD

: 12 000 USD Загальна вартість : 40 760 USD

: 40 760 USD Річний прибуток : 3 954 USD

: 3 954 USD Рентабельність : 9,7%

: 9,7% Окупність: 10,31 років



Житомир показує досить високу рентабельність з мінімальною окупністю. Вартість квартир порівняно низька, що дозволяє швидше отримати прибуток.

2. Черкаська область

Вартість квартири : 30 080 USD

: 30 080 USD Вартість ремонту : 12 000 USD

: 12 000 USD Загальна вартість : 42 080 USD

: 42 080 USD Річний прибуток : 4 128,95 USD

: 4 128,95 USD Рентабельність : 9,81%

: 9,81% Окупність: 10,19 років



Черкаси є ще одним вигідним варіантом для інвесторів. Висока рентабельність при помірній ціні на квартири забезпечує швидку окупність вкладених коштів.

3. Волинська область

Вартість квартири : 33 520 USD

: 33 520 USD Вартість ремонту : 12 000 USD

: 12 000 USD Загальна вартість : 45 520 USD

: 45 520 USD Річний прибуток : 4 273,58 USD

: 4 273,58 USD Рентабельність : 9,39%

: 9,39% Окупність: 10,65 років



Волинь також має відносно високий рівень рентабельності, що робить її привабливим регіоном для інвесторів, які хочуть збільшити свої доходи від оренди.

Міста з найдовшою окупністю

Однак, є й міста, де інвестування в нерухомість для здачі в оренду має вищу окупність і знижене співвідношення рентабельності. Це включає великі міста, такі як Харків, Суми і Запоріжжя.

1. Харків

Вартість квартири : 19 160 USD

: 19 160 USD Вартість ремонту : 12 000 USD

: 12 000 USD Загальна вартість : 31 160 USD

: 31 160 USD Річний прибуток : 1 513,58 USD

: 1 513,58 USD Рентабельність : 4,86%

: 4,86% Окупність: 20,59 років



Харків, попри те, що має дешевші квартири, демонструє значно нижчий рівень рентабельності. Це означає, що інвестори будуть чекати значно довше на повернення своїх вкладень.

2. Суми

Вартість квартири : 21 000 USD

: 21 000 USD Вартість ремонту : 12 000 USD

: 12 000 USD Загальна вартість : 33 000 USD

: 33 000 USD Річний прибуток : 1 650 USD

: 1 650 USD Рентабельність : 5%

: 5% Окупність: 20 років



Суми мають ще вищу окупність і низьку рентабельність, що робить це місто менш привабливим для інвесторів, які хочуть швидше отримати прибуток.

3. Запоріжжя

Вартість квартири : 20 040 USD

: 20 040 USD Вартість ремонту : 12 000 USD

: 12 000 USD Загальна вартість : 32 040 USD

: 32 040 USD Річний прибуток : 1 974,32 USD

: 1 974,32 USD Рентабельність : 6,16%

: 6,16% Окупність: 16,23 років



Запоріжжя теж не є ідеальним варіантом для швидкої окупності через низьку рентабельність і вищу окупність.

Візуалізація рентабельності покупки квартири в новобудові

Ось візуалізація рентабельності покупки квартири в новобудові з урахуванням вартості ремонту по 300 доларів США за м².

Зеленим позначені регіони з найвищою рентабельністю (понад 9%).

Помаранчевим — середня рентабельність (8-9%).

Червоним — найнижча рентабельність (до 8%).

Отже, якщо ви хочете безпечного та вигідного інвестування в нерухомість, забудьте про регіони, де йде війна проти Росії. Такі міста, як Харків, Суми, Запоріжжя та інші, що знаходяться у безпосередній близькості до лінії фронту, не зможуть подарувати вам бажаний прибуток. Замість того щоб ризикувати своїми коштами, інвестуйте в Житомир, Черкаси та Волинь — регіони, де стабільність, відносна безпека та висока рентабельність дозволяють інвестувати з надією на швидкий і великий прибуток.