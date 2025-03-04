Де зараз вигідно купувати квартири в Україні для здачі в оренду: Житомир, Черкаси, Волинь

|ЖЖ » Новини » Гроші і Економіка » 2025 Март 4 » 14:16:13
Враховуючи вартість ремонту 300 доларів США за 1 м², оновлена таблиця рентабельності виглядає так:
|Регіон
|Середня вартість квартири
40 кв.м. в новобудові (USD)
|Вартість ремонту квартири
40 кв.м. в новобудові (USD)
|Загальна вартість квартири
40 кв.м. в новобудові (USD)
|Річний прибуток (USD)
|*Рентабельність (%)
|Окупність (років)
|Черкаська
|30 080
|12 000
|42 080
|4 128,95
|9,81
|10,19
|Житомирська
|28 760
|12 000
|40 760
|3 954,00
|9,70
|10,31
|Волинська
|33 520
|12 000
|45 520
|4 273,58
|9,39
|10,65
|Хмельницька
|27 240
|12 000
|39 240
|3 541,58
|9,03
|11,08
|Київська
|32 480
|12 000
|44 480
|3 916,42
|8,80
|11,36
|Івано-Франківська
|34 400
|12 000
|46 400
|3 990,63
|8,60
|11,63
|Київ
|53 600
|12 000
|65 600
|5 553,47
|8,47
|11,81
|Вінницька
|35 320
|12 000
|47 320
|3 916,42
|8,28
|12,08
|Полтавська
|31 040
|12 000
|43 040
|3 541,58
|8,23
|12,15
|Дніпропетровська
|43 160
|12 000
|55 160
|4 392,63
|7,96
|12,56
|Львівська
|43 920
|12 000
|55 920
|4 273,58
|7,64
|13,08
|Рівненська
|37 320
|12 000
|49 320
|3 757,89
|7,62
|13,14
|Закарпатська
|45 320
|12 000
|57 320
|4 184,84
|7,30
|13,70
|Чернігівська
|27 960
|12 000
|39 960
|2 763,16
|6,91
|14,46
|Запорізька
|20 040
|12 000
|32 040
|1 974,32
|6,16
|16,23
|Одеська
|36 160
|12 000
|48 160
|2 830,11
|5,88
|17,02
|Кіровоградська
|31 000
|12 000
|43 000
|2 447,37
|5,69
|17,57
|Тернопільська
|26 120
|12 000
|38 120
|2 150,53
|5,64
|17,73
|Чернівецька
|38 600
|12 000
|50 600
|2 764,11
|5,46
|18,31
|Сумська
|21 000
|12 000
|33 000
|1 650,00
|5,00
|20,00
|Харківська
|19 160
|12 000
|31 160
|1 513,58
|4,86
|20,59
|Кіровоградська
|42 280
|12 000
|54 280
|2 447,37
|4,51
|22,18
|Миколаївська
|28 920
|12 000
|40 920
|1 806,95
|4,42
|22,65
|Херсонська
|14 000
|12 000
|26 000
|1 057,89
|4,07
|24,58
|Харківська
|31 960
|12 000
|43 960
|1 513,58
|3,44
|29,04
*Чим вищий відсоток рентабельності — тим вигідніше вкладення.
Останні розрахунки показали, що ринок оренди квартир в Україні має різні показники рентабельності залежно від регіону. Тому для інвесторів, які хочуть отримати максимальний прибуток, важливо враховувати ці фактори.
За результатами розрахунків, три регіони, що показали найкращу рентабельність для інвесторів, — це Житомир, Черкаси та Волинь.
Житомир показує досить високу рентабельність з мінімальною окупністю. Вартість квартир порівняно низька, що дозволяє швидше отримати прибуток.
Черкаси є ще одним вигідним варіантом для інвесторів. Висока рентабельність при помірній ціні на квартири забезпечує швидку окупність вкладених коштів.
Волинь також має відносно високий рівень рентабельності, що робить її привабливим регіоном для інвесторів, які хочуть збільшити свої доходи від оренди.
Однак, є й міста, де інвестування в нерухомість для здачі в оренду має вищу окупність і знижене співвідношення рентабельності. Це включає великі міста, такі як Харків, Суми і Запоріжжя.
Харків, попри те, що має дешевші квартири, демонструє значно нижчий рівень рентабельності. Це означає, що інвестори будуть чекати значно довше на повернення своїх вкладень.
Суми мають ще вищу окупність і низьку рентабельність, що робить це місто менш привабливим для інвесторів, які хочуть швидше отримати прибуток.
Запоріжжя теж не є ідеальним варіантом для швидкої окупності через низьку рентабельність і вищу окупність.
Ось візуалізація рентабельності покупки квартири в новобудові з урахуванням вартості ремонту по 300 доларів США за м².