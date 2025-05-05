Алькатрас. Трамп наказав відродити легендарну в'язницю для найжорстокіших злочинців

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Президент США Дональд Трамп заявив, що відому в'язницю для особливо небезпечних злочинців на острові Алькатрас знову відкриють.

"Ми більше не будемо терпіти серійних злочинців, які сіють зло, кровопролиття і хаос на наших вулицях", - написав очільник Білого дому у своїй соцмережі Truth Social

"Саме тому сьогодні я доручаю Бюро в'язниць спільно з Міністерством юстиції, ФБР і Міністерством внутрішньої безпеки знову відкрити значно розширену і перебудовану в'язницю "Алькатрас" для утримання найбезжальніших і найжорстокіших злочинців Америки".

За словами Трампа, відновлення роботи сумнозвісної в'язниці "стане символом закону, порядку і справедливості".

Провідні демократи назвали цю пропозицію "несерйозною".

В'язницю суворого режиму, також відому як "Скеля", закрили 1963 року і нині вона успішно функціонує як туристичний об'єкт.

Найсуворіша в'язниця Америки

Алькатрас спочатку був морським фортом.

На початку XX століття форт переобладнали на військову в'язницю.

Цивільних почали відправляти в Алькатрас у середині 1930-х років. В'язницю, що перейшла від Міноборони до Мін'юсту США, модернізували, зробивши майже неможливою втечу з неї.

Серед найвідоміших ув'язнених були сумнозвісні гангстери Аль Капоне, Міккі Коен і Джордж "Кулемет" Келлі.

Єдиними, хто зміг з неї вибратися, як вважають, стали 1962 року Френк Морріс, Кларенс Енглін і Джон Енглін.

Однак точних даних про те, що стало з ними після втечі, немає. За однією з версій, вони все ж таки загинули.

Алькатрас згадують в багатьох книгах і фільмах.

Так, фільм 1962 року "Птахолов з Алькатрасу" з Бертом Ланкастером у головній ролі розповідає про засудженого вбивцю Роберта Страуда. Відбуваючи довічне ув'язнення на острові-в'язниці, він захопився птахами і став експертом-орнітологом.

Автор фото,Getty Images В основу "Птахолова з Алькатрасу" лягла реальна історія ув'язненого Роберта Страуда, роль якого виконав Берт Ланкастер



На острові також знімали фільм 1996 року "Скеля" (The Rock) з Шоном Коннері та Ніколасом Кейджем у головних ролях.

Стрічка розповідає про колишнього військового і фахівця з хімічної зброї ФБР, які рятують заручників з Алькатрасу.



Автор фото,Getty Images Ніколас Кейдж у сцені з фільму "Скеля"

1963 року в'язницю закрили через те, що її було надто дорого утримувати: на сайті Федерального бюро в'язниць вказано, що Алькатрас обходився втричі дорожче, ніж інші федеральні в'язниці.

За 10 років після цього на острів почали пускати туристів, і колишня в'язниця стала популярним об'єктом.

Щоб перетворити Алькатрас на чинну в'язницю, знадобиться величезна сума грошей, вважає професор Габріель Джек Чин зі школи права при Каліфорнійському університеті.

За словами Чина, кількість ув'язнених у федеральній тюремній системі скоротилася приблизно на 25% порівняно з піковим показником.

"У в'язницях багато вільних місць, тому незрозуміло, навіщо потрібна нова", - розмірковує експерт.

Алькатрас має "репутацію суворої в'язниці", і Трамп намагається дати зрозуміти, що його адміністрація буде жорстко боротися зі злочинністю, додав Чін.

Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, демократка від Каліфорнії, до чийого округу входить Алькатрас, заявила, що пропозиція Трампа - "несерйозна".

А сенатор-демократ від штату Сан-Франциско Скотт Вінер назвав цю ідею "абсолютно божевільною" й "атакою на верховенство права".