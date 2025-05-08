Zara - 50 років. Секретний світ за лаштунками модного бренду

Це буде дуже сексуальне літо, з нотками романтики, ковбойського шарму та рок-н-ролу.

Принаймні, так стверджує Мехді Сузанн. А він має знати. Він - дизайнер Zara, який створює одяг для бренду, що має одну з найяскравіших історій успіху у світі моди.

Zara належить Inditex, найбільшому у світі ритейлеру модного одягу, який керує низкою мереж магазинів, зокрема Massimo Dutti та Pull & Bear.

Компанія має 1800 постачальників по всьому світу, але майже весь одяг привозять до Іспанії, де базується компанія, а звідти його відправляють до магазинів у 97 країнах.

Zara не рекламується, а її представники рідко дають інтерв'ю. Але оскільки цьогоріч вона відзначає 50 років з моменту відкриття свого першого магазину, я приїхала до її величезного кампусу в Галісії, щоб зустрітися з керівником та працівниками та отримати рідкісну можливість побачити, як працює цей втаємничений бренд.

Сьогодні компанія стикається з необхідністю орієнтуватися на швидкозмінних ринках, з дедалі більшою конкуренцією з боку набагато дешевших онлайн-платформ Shein та Temu, які постачають свої товари безпосередньо з Китаю, а також з невизначеністю щодо американських тарифів.

Але Оскар Гарсія Масейрас, генеральний директор Inditex, каже, що тарифи президента США Дональда Трампа не порушать їхні ланцюги поставок і не змінять плани Zara з подальшого розширення в США, які зараз є її другим за величиною ринком.

"Майте на увазі, що диверсифікація для нас є ключовою. Ми працюємо майже на 50 різних ринках з не ексклюзивними постачальниками, тому ми більш ніж звикли адаптуватися до змін", – каже він ВВС.

Дизайнер Мехді Сузанн працює в Zara вже 11 років

Бізнес, безумовно, адаптувався та виріс з моменту відкриття першого магазину неподалік від міста Ла-Корунья.

Зараз у компанії працює 350 дизайнерів, а персонал походить приблизно з 40 різних країн.

"Загальних правил немає. Все залежить від почуттів", - каже Мехді, який працює над створенням головних моделей сезону.

Він каже, що натхнення може прийти звідки завгодно - від вулиці до кінотеатрів та подіумів.

У крійній кімнаті дизайни перетворюють на паперові зразки та прикріплюють до манекенів. Потім десятки швачок створюють тканинні зразки для першої примірки.

Модельниця Мар Маркот працює в бізнесі 42 роки і досі використовує лупу, щоб оглянути кожен предмет одягу, перш ніж він нарешті потрапить у виробництво.

"Коли ти закінчуєш роботу над виробом і бачиш, що він виглядає добре, а потім іноді його повністю розпродають, це чудове відчуття", – каже вона.

Мар Маркот каже, що дуже пишається своєю роботою

Zara - це бізнес, який змінив те, як ми купуємо речі.

Раніше роздрібні торговці випускали лише дві основні колекції на рік: весна/літо та осінь/зима. Протягом десятиліть більшість мереж переносили виробництво на аутсорсинг на дешевші фабрики на Далекому Сході, і одяг міг надходити аж через пів року.

Zara пішла всупереч загальноприйнятій думці, виготовляючи багато одягу ближче та набагато частіше змінюючи асортимент. Це означало, що вона могла набагато швидше реагувати на останні тенденції та щотижня додавати нові товари в магазини.

Трохи більше половини її одягу виготовляють в Іспанії, Португалії, Марокко та Туреччині. У штаб-квартирі є фабрика, що виконує невеликі партії виробництва, та ще сім неподалік. Як результат, вона може виготовити продукцію за лічені тижні.

Натхнення для одягу Zara може прийти звідки завгодно

Більш базові моделі виробляють повільніше в таких країнах, як В'єтнам та Бангладеш.

Логістика – ще один фактор успіху. Кожен предмет одягу упаковують та відправляють з дистриб'юторських центрів в Іспанії, а також одного в Нідерландах.

"Критично важливим є рівень точності", – каже генеральний директор Масейрас.

"Це дозволяє нам приймати правильне рішення в останню хвилину, щоб правильно оцінити запити наших клієнтів, адаптувати нашу модну пропозицію до профілю наших клієнтів у різних місцях", - пояснює він.

Іншими словами - доставляти потрібні товари до потрібних магазинів.

У штаб-квартирі менеджери з продукції отримують дані в режимі реального часу про те, як одяг продається в магазинах по всьому світу, і – що найважливіше – відгуки від клієнтів, які потім передають дизайнерам та закупівельникам, які можуть коригувати асортимент протягом сезону відповідно до попиту.

На відміну від деяких інших конкурентів, компанія пропонує знижки лише тоді, коли проводить розпродажі двічі на рік.

Керівник Zara каже, що якість, креативність та сталий розвиток є основою пропозиції бренду

Але на початку цього року компанія повідомила про уповільнення зростання продажів - чи означає це, що Zara починає втрачати свій блиск?

"Ключовим викликом для Inditex є збереження актуальності у світі моди, який продовжує ставати динамічнішим і дешевшим", - каже Вільям Вудс, європейський аналітик роздрібної торгівлі Bernstein. Не тільки основні конкуренти, такі як H&M, Mango та Uniqlo, дихають у потилицю - баланс ринку порушили Shein та Temu.

Shein мав 38 мільярдів доларів світових продажів минулого року, що лише трохи відстає від Inditex.

На запитання, наскільки великою загрозою для Zara є успіх Shein та Temu, Масейрас наголошує, що його бізнес-модель не залежить від ціни.

"Звичайно, ми прагнемо надавати нашим клієнтам продукцію за доступною ціною. Але для нас критично важливо надавати клієнтам моду, яка має бути натхненною, якісною, креативною та екологічною".

Zara пройшла довгий шлях з моменту, коли її засновник Амансіо Ортега розпочав бізнес.

Компанія досі належить його родині, а його донька Марта зараз є головою групи.

За словами Масейраса, Ортега, якому зараз 89 років, веде усамітнене життя, але періодично може до них завітати.

"Його присутність - фізична чи моральна - відчувається щодня", - каже він.

Емма Сімпсон,Бізнес-кореспондентка ВВС