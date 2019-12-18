В Житомире началась последняя в этом году сессия областного совета VII созыва. В сессионном зале сегодня, 18 декабря, зарегистрировались 56 депутатов.
Во время сессии депутаты планируют рассмотреть более 80 вопросов, которые утвердили на заседании президиума областного совета.
Главный вопрос, который рассмотрят депутаты, - утверждение областного бюджета на 2020 год
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Также среди вопросов - утверждение отраслевых областных программ на следующий год, вопросы коммунальной собственности, обращение к центральным органам власти.
В Житомире проходит последняя в году сессия облсовета: на рассмотрение вынесено более 80 вопросов