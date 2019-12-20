Утром 19 декабря в Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя легковушки и пешехода: автомобиль Renault на пешеходном переходе сбил женщину.
В полиции заявляют, что за рулем авто находился 40-летний гражданин другой страны, который временно проживает в Житомире.
"Двигаясь на автомобиле "Рено Логан" по ул. Леха Качиньского, совершил наезд на пешехода, 49-летнюю житомирянку, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорят в ГУ Нацполиции.
Женщина получила травмы, с которыми была доставлена в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Все обстоятельства устанавливаются в ходе начавшегося уголовного производства"
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В полиции рассказали детали ДТП, в котором на «зебре» сбили житомирянку. ФОТО