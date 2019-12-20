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2019 » Декабрь » 2008:25:23

В полиции рассказали детали ДТП, в котором на «зебре» сбили житомирянку. ФОТО

Сегодня, 08:41:23 979 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В полиции рассказали детали ДТП, в котором на «зебре» сбили житомирянку. ФОТО

 Утром 19 декабря в Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя легковушки и пешехода: автомобиль Renault на пешеходном переходе сбил женщину.

В полиции заявляют, что за рулем авто находился 40-летний гражданин другой страны, который временно проживает в Житомире.
 

"Двигаясь на автомобиле "Рено Логан" по ул. Леха Качиньского, совершил наезд на пешехода, 49-летнюю житомирянку, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорят в ГУ Нацполиции.


Женщина получила травмы, с которыми была доставлена ​​в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Все обстоятельства устанавливаются в ходе начавшегося уголовного производства", - добавляют в полиции.



Тэги: дтп, Житомир, полиция
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Комментариев: 3
Dimm
1 Димм (Dimm)   • 10:25:09, Сегодня
+6

Ну, а "детали ДТП" где?
Muz
2 Игорь (Muz)   • 11:52:21, Сегодня
+1

Та же мысль возникла, после прочтения)
Месть_королевы_Анны
3 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 12:46:21, Сегодня
0

Какие детали? Это же ЖЖ!
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