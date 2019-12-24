Житомирян приглашают начать новый год спортивно – пробежкой в Гидропарке

В первый день 2020 года житомирян и гостей города приглашают на Новогодний фестиваль бега. По традиции он пройдет в городском Гидропарке.
Участникам фестиваля предлагается на выбор пробежать различные дистанции: от 2,5 до 7,5 км. Кроме спортивной составляющей, гостей праздника ждет угощение горячей ухой и конкурсная программа.
Программа мероприятия
- 11.00 сбор в Гидропарке возле колеса обозрения.
- 11.00-11.15 Разминка и фотографирование.
- 11.15-12.00 Новогодний забег (дистанция от 2,5 до 7,5 км, на выбор).
- 12.00-12.10 Переход на базу водных видов спорта "Спартак".
- 12.10-14.00 Угощение участников Новогоднего фестиваля бега горячей ухой и чаем.
- Поэтический конкурс.
- Конкурс на лучший новогодний костюм.
Организатором фестиваля является спортивный клуб "Полісся UA". Телефон для справок: (096) 379-28-96.