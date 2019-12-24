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2019 » Декабрь » 2413:30:18

Житомирян приглашают начать новый год спортивно – пробежкой в Гидропарке

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Житомирян приглашают начать новый год спортивно – пробежкой в Гидропарке

 В первый день 2020 года житомирян и гостей города приглашают на Новогодний фестиваль бега. По традиции он пройдет в городском Гидропарке.

Участникам фестиваля предлагается на выбор пробежать различные дистанции: от 2,5 до 7,5 км. Кроме спортивной составляющей, гостей праздника ждет угощение горячей ухой и конкурсная программа.
 

Программа мероприятия

 
  • 11.00 сбор в Гидропарке возле колеса обозрения.
  • 11.00-11.15 Разминка и фотографирование.
  • 11.15-12.00 Новогодний забег (дистанция от 2,5 до 7,5 км, на выбор).
  • 12.00-12.10 Переход на базу водных видов спорта "Спартак".
  • 12.10-14.00 Угощение участников Новогоднего фестиваля бега горячей ухой и чаем.
  • Поэтический конкурс.
  • Конкурс на лучший новогодний костюм.

Организатором фестиваля является спортивный клуб "Полісся UA". Телефон для справок: (096) 379-28-96.
Тэги: Спорт, фестиваль, Житомир, Забег, новый год
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