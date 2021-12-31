Оторваться от праздничного стола: житомирян зовут в Гидропарк на фановый забег

В первый день 2022 года в житомирском Гидропарке состоится забег "AfterОлів’є Run 2022". Об этом в соцсети сообщили организаторы – спортивный клуб "Полісся UA
".
"Уже 1 января мы всех ждем на ежегодном фановом забеге "AfterОлів’є Run 2022". Когда: 1 января 2022 года, 11:00. Где: Гидропарк, рядом со смотровым колесом"
, – говорится в сообщении.
Организаторы отмечают, что цель забега – оторваться от праздничного стола, развить силу воли и развлечься с друзьями.
Участники забега пробегут несколько кругов, после чего согреются горячей ухой и чаем. После забега также будут проводить конкурсы.
Участие в мероприятии – бесплатное. Участников лишь призывают надевать праздничные костюмы.
"Dress Code: цветные, разноцветные новогодние костюмы, шапки, мигалки и аксессуары"
, – добавили организаторы.