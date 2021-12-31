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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Декабрь » 31 » 11:47:03

Оторваться от праздничного стола: житомирян зовут в Гидропарк на фановый забег

Сегодня, 11:47:03 235 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Оторваться от праздничного стола: житомирян зовут в Гидропарк на фановый забег

 В первый день 2022 года в житомирском Гидропарке состоится забег "AfterОлів’є Run 2022". Об этом в соцсети сообщили организаторы – спортивный клуб "Полісся UA".

"Уже 1 января мы всех ждем на ежегодном фановом забеге "AfterОлів’є Run 2022". Когда: 1 января 2022 года, 11:00. Где: Гидропарк, рядом со смотровым колесом", – говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что цель забега – оторваться от праздничного стола, развить силу воли и развлечься с друзьями.



Участники забега пробегут несколько кругов, после чего согреются горячей ухой и чаем. После забега также будут проводить конкурсы.

Участие в мероприятии – бесплатное. Участников лишь призывают надевать праздничные костюмы.

"Dress Code: цветные, разноцветные новогодние костюмы, шапки, мигалки и аксессуары", – добавили организаторы.
Тэги: Житомир, новый год, Забег
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