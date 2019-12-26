Житомиряне в платежках за декабрь получат сниженные тарифы на отопление

В декабрьских платежках, которые житомиряне получат уже в новом году, буду уменьшены суммы за отопление. Соответствующее решение приняли сегодня, 26 декабря, во время внеочередного заседания исполнительного комитета городского совета.
«Согласно Постановлению Правительства от 24.12.2019 №1082 исполнительный комитет городского совета обязал КП «Житомиртеплокоммунэнерго» городского совета провести перерасчет платы за тепловую энергию для всех групп потребителей и услуг по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для населения в связи с изменением цены природного газа в декабря 2019 года»
, - объясняют в городском совете.
Таким образом в январе 2020 года потребители получат в платежках за декабрь к уплате меньшую сумму за тепловую энергию, равную разнице между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе.
Как сообщал «Журнал Житомира
», с 2020 года в Житомире на 5% снизятся тарифы на централизованное теплоснабжение
.