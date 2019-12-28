Бюджетні організації, які «під ялиночку» можуть лишитися без газу. Перелік

«На жаль, не зважаючи на неодноразові попередження про можливе відключення, ми маємо таку нерадісну «картину» перед новорічними святами. Цих об`єктів немає у переліку, яким АТ «Житомиргаз» вже з 1 січня розподілятиме газ. Щодня Оператор ГТС доводить Оператору ГРМ (тобто «Житомиргазу») реєстр на відключення, і, якщо ситуація до кінця дня не зміниться, а споживачі не з`являться на платформі Оператора ГТС – ми будемо змушені розпочати заходи по обмеженню газорозподілу», - коментує Катерина Латій, фахівець із зв`язків з громадськістю та пресою АТ «Житомиргаз».