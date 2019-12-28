Прикро констатувати, але факт: станом на 28 грудня в Житомирській області нараховується 45 об’єктів, які не включені до реєстру споживачів жодного з постачальників природного газу. До цього переліку входять декілька дитячих садочків, Обласний госпіталь ветеранів війни, деякі медичні заклади та інші бюджетні установи.
Згідно законодавства, АТ «Житомиргаз» не має права здійснювати доставку газу таким споживачам.
«На жаль, не зважаючи на неодноразові попередження про можливе відключення, ми маємо таку нерадісну «картину» перед новорічними святами. Цих об`єктів немає у переліку, яким АТ «Житомиргаз» вже з 1 січня розподілятиме газ. Щодня Оператор ГТС доводить Оператору ГРМ (тобто «Житомиргазу») реєстр на відключення, і, якщо ситуація до кінця дня не зміниться, а споживачі не з`являться на платформі Оператора ГТС – ми будемо змушені розпочати заходи по обмеженню газорозподілу», - коментує Катерина Латій, фахівець із зв`язків з громадськістю та пресою АТ «Житомиргаз».
Діюче зараз законодавство не забороняє обмежувати газорозподіл споживачам навіть впродовж опалювального сезону. Але слід розуміти, що відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальних, теплотранспортних і теплогенеруючих організації, які забезпечують енергією населення, підприємства, установи та організації, може призвести до надзвичайної ситуації.
АТ «Житомиргаз» вже проінформувало окремими листами про ситуацію, що склалася, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.
«Нам невідомі причини, чому ці об`єкти не мають постачальника та не затвердили необхідних обсягів газу на майбутній період. Скоріше за все, ці споживачі не уклали/не продовжили угод з постачальниками газу, чи не провели нові тендерні перегони. Про це повинні були подбати керівники даних бюджетних установ. А також і згадати про те, що такі ситуації приводять до соціальної напруги»
, - додає Катерина Латій.
Пресслужба АТ «Житомиргаз»
Бюджетні організації, які «під ялиночку» можуть лишитися без газу. Перелік