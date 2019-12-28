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В Житомирской области полиция задержала грузовики, на которых перевозили краденный лес

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В Житомирской области полиция задержала грузовики, на которых перевозили краденный лес

 За прошедшие сутки, 27 декабря, в северных районах Житомирщины задержали два грузовика с краденым лесом. Об этом «Журналу Житомира» сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

«Автомобиль Урал-375Д с загруженными бревнами дуба обнаружили лесные охранники на поле между селами Будо-Литки и Радогоща Лугинского района в сумерках утра. На место происшествия оперативно прибыли полицейские местного отделения полиции, которые выяснили, что за рулем грузовика находился 18-летний житель Емильчинского района», - отмечают правоохранители.

Также в салоне машины находился 35-летний пассажир из Коростеня. Однако ни один из них не смог предоставить необходимые документы на груз. Правоохранители выяснили, что древесина, вероятно, была загружена в этот же день в лесном массиве вблизи с. Липник Лугинского района.

Около 20:40 в этот же день неподалеку пгт Дружба Олевского района полицейские остановили автомобиль ЗИЛ-131, в котором транспортировалась лесопродукция. Водитель автомобиля, 44-летний житель с. Белокоровичи, тоже не имел сопроводительных документов на 24 бревна сосны.
 

«Следовательно водителей обоих грузовиков и их транспортные средства доставили в отделения полиции для выяснения всех обстоятельств. Предварительная правовая квалификация событий - ст. 246 (Незаконная порубка леса) и ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины», - информируют в полиции.


Сейчас следователи готовят для рассмотрения судом ходатайства о наложении ареста на изъятое и проведение соответствующих экспертных исследований. По результатам их проведения будет приниматься решение об окончательной правовой квалификации событий.
Тэги: Житомирская область, древесина, полиция
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