В Житомирской области искатели металла при обследовании территории поля наткнулись на десятки взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Об этом "ЖЖ
" рассказали в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.
"На находки наткнулись местные искатели металла при обследовании территории поля. Об этом они сообщили по телефону 101. Специалисты ГСЧС, которые прибыли к месту вызова, идентифицировали находки, как 40 минометных мин калибром 120 мм времен прошлых войн"
, - сообщает ГСЧС.
Отмечается, что боевые снаряды обнаружили вблизи с. Высокое Брусиловского района.
14 января группа пиротехнических работ Управления ГСЧС вывезла 40 взрывоопасных предметов в специально отведенное место и уничтожила путем подрыва.
Спасатели предупреждают: если вы нашли неизвестный предмет, то сразу же сообщите об этом по телефонам 101 или 102. Ни в коем случае не прикасайтесь! Будьте ответственны - не оставляйте их без присмотра, ведь такая неосторожность может закончиться трагедией.
Искали металлолом, а нашли снаряды: на Житомирщине уничтожили 40 мин калибром 120 мм