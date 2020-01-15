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Искали металлолом, а нашли снаряды: на Житомирщине уничтожили 40 мин калибром 120 мм

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Искали металлолом, а нашли снаряды: на Житомирщине уничтожили 40 мин калибром 120 мм

 В Житомирской области искатели металла при обследовании территории поля наткнулись на десятки взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Об этом "ЖЖ" рассказали в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.

"На находки наткнулись местные искатели металла при обследовании территории поля. Об этом они сообщили по телефону 101. Специалисты ГСЧС, которые прибыли к месту вызова, идентифицировали находки, как 40 минометных мин калибром 120 мм времен прошлых войн", - сообщает ГСЧС.

Отмечается, что боевые снаряды обнаружили вблизи с. Высокое Брусиловского района.

14 января группа пиротехнических работ Управления ГСЧС вывезла 40 взрывоопасных предметов в специально отведенное место и уничтожила путем подрыва.

Спасатели предупреждают: если вы нашли неизвестный предмет, то сразу же сообщите об этом по телефонам 101 или 102. Ни в коем случае не прикасайтесь! Будьте ответственны - не оставляйте их без присмотра, ведь такая неосторожность может закончиться трагедией.
Тэги: снаряды, Житомирская область, спасатели
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