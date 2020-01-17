Отрывные билеты и куда жаловаться: заместитель мэра ответил на самые распространенные вопросы от житомирян

После повышения тарифов на проезд в общественном транспорте житомиряне стали активнее пользоваться безналичной оплатой. Это связано с тем, что рассчитываться карточкой или смартфоном с помощью QR-кода более выгодно, чем наличными.
По данным управления транспорта и связи городского совета, за первые 5 дней количество безналичных расчетов в городском электротранспорте выросло почти в 6 раз, в коммунальных автобусах - в 5.
Если говорить о частных маршрутках, где заработали валидаторы, то в период с 10.01.2020 по 14.01.2020 житомиряне совершили 21 480 операций в безналичной форме.
Во время брифинга 16 января заместитель городского головы Александр Шевчук ответил на самые распространенные вопросы от житомирян.
1. Отрывной билет
: Сегодня можно выдавать оба вида билетов, поэтому отрывной билет законный. В дальнейшем планируется переход на единый билет.
2. Ученический транспортный билет
: Лучший вариант для учащихся - транспортная карта для учащихся, которая действует в коммунальном электротранспорте. В частных маршрутках и коммунальных автобусах стоимость проезда для учащихся составляет 3 гривны в период обучения.
3. Технические сбои программы при расчете карточкой
: Все валидаторы были перепрограммированы. Единичные случаи технических сбоев сейчас устраняются перепрошивкой. Транспортная карта работает без замечаний.
4. Льготные категории
: Льготные категории имеют право бесплатного проезда в городском транспорте. Ездят бесплатно: участники АТО и члены семей погибших участников АТО, участники боевых действий и инвалиды войны, лица с инвалидностью I и II и лица, сопровождающие лиц с инвалидностью I группы, участники ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, дети-сироты, дети с инвалидностью и лица, сопровождающие их, дети из многодетных семей.
5. Ночной тариф
: с 22:00 до 6:00 коммунальный транспорт работает по ночному тарифу. Стоимость проезда для всех категорий граждан составляет 10 грн.
6. Карта житомирянина
: На данный момент выдано 21 000 карт житомирянина для льготников. Заявки на ее получение продолжают приниматься.
7. Транспортная карта
: Ее транспортное приложение читается всеми валидаторами и работает во всем городском транспорте - как в коммунальном, так и в частном.
8. Тарифы для пенсионеров
: В Житомире пенсионеры по возрасту ездят в городском электротранспорте бесплатно. В коммунальных автобусах и частных маршрутках для пенсионеров по возрасту с 10.00 до 16.00 действует льготный тариф - 3 гривны. В остальное время - на общих основаниях.
9. Отсутствие или неисправность валидатора
: В случае отсутствия или неисправности валидатора в автобусах, стоимость проезда составляет 3 грн. Если карта заблокирована банком, на карте нет средств или отсутствует функция бесконтактной оплаты, валидатор ее не принимает - это не является поводом платить 3 гривны.
10. Конфликты
: В каждой маршрутке должен быть телефон перевозчика и горячей линии управления транспорта Житомирского городского совета - 47-07-09 (звонить с 9:00 до 18:00). Чтобы быстрее исправлять недостатки и технические сбои, о проблемах при оплате в транспорте стоит информировать управление транспорта городского совета.
Отрывные билеты и куда жаловаться: заместитель мэра ответил на самые распространенные вопросы от житомирян
п.5 - Согласно какому закону все льготники ночью лишаются своих прав?
п.8 - На каком основании вводится отмена льгот?
Кстати, насчет фото - 10.38 и всего 10-й билет. Ничего не смущает?
У него там "пусто" согласно Гончаруку, то может выйдет хорошие вещи вложить.