Днем 24 января на Киевском шоссе произошло ДТП - легковушка Nissan Juke протаранила электроопору и перевернулся на крышу. Об этом "ЖЖ
" сообщили в патрульной полиции.
В салоне авто в момент ДТП кроме водителя был ребенок. Его спасло то, что он сидела в автомобильном кресле.
"Как выяснили патрульные полицейские, водитель транспортного средства заснул за рулем, в результате чего совершил наезд на электроопору и перевернулся. Пострадавших лиц нет, поскольку водитель был пристегнут, а ребенок сидел в автомобильном кресле"
, - говорят правоохранители.
На водителя автомобиля оформлено административный протокол по статье 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).
В Житомире Nissan с ребенком в салоне попал в ДТП: малыша спасло автокресло. ФОТО