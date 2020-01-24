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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Январь » 24 » 15:53:28

В Житомире Nissan с ребенком в салоне попал в ДТП: малыша спасло автокресло. ФОТО

Сегодня, 16:08:28 865 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире Nissan с ребенком в салоне попал в ДТП: малыша спасло автокресло. ФОТО

 Днем 24 января на Киевском шоссе произошло ДТП - легковушка Nissan Juke протаранила электроопору и перевернулся на крышу. Об этом "ЖЖ" сообщили в патрульной полиции.

В салоне авто в момент ДТП кроме водителя был ребенок. Его спасло то, что он сидела в автомобильном кресле.

"Как выяснили патрульные полицейские, водитель транспортного средства заснул за рулем, в результате чего совершил наезд на электроопору и перевернулся. Пострадавших лиц нет, поскольку водитель был пристегнут, а ребенок сидел в автомобильном кресле", - говорят правоохранители.

На водителя автомобиля оформлено административный протокол по статье 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).



Тэги: ребенок, дтп, Житомир
Комментариев: 1
Admiral8
1 Papa (Admiral8)   • 17:38:32, Сегодня
+1

Уважуха за кресло и ремни!
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