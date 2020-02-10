В Житомирской области дети надышались угарным газом: малышей удалось спасти

В селе Липное Житомирской области в результате отравления угарным газом госпитализированы трое малолетних детей. Сообщение об инциденте поступило в полицию 9 февраля.
«В сообщении говорилось о пожаре в с. Липное и отравлении угарным газом двух 3-летних двойняшек и их 4-летнего братика»
, - отметили в полиции.
Как пишет УНИАН
, дети спали в одной из комнат, а через некоторое время взрослые, придя домой, обнаружили, что в комнате полно дыма и тлеет постель.
«Мать детей положила их спать, а сама вышла в летнюю кухню, когда же вернулась, то увидела, что комната наполнена дымом, а дети угорели», - уточнили в полиции.
По информации ведомства, пожар удалось быстро потушить. Детей сначала госпитализировали в реанимационное отделение Любарской райбольницы, а оттуда перевели в Житомирскую областную детскую больницу. Сейчас они находятся под наблюдением медиков, их состояние оценивается как стабильное.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. Расследование дела продолжается.