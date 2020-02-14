Подарунок до Дня всіх закоханих, який точно сподобається!

До святкування Дня святого Валентина залишилося обмаль часу! Якщо ви ще не підготували подарунок, не хвилюйтеся, Discount Shop BRO потурбувався про вас!

Різноманітні SPA-процедури, романтичні побачення, відпочинок та розваги — все це ви знайдете у інтернет-магазині bro.zt.ua. Ми пропонуємо вам “море” подарункових сертифікатів на будь-який смак та бюджет!

Головна цінність такого подарунку — емоції, які отримує власник подарункового сертифіката.

На жаль, не завжди можна вгадати з вподобанням та хобі, якщо ви обираєте подарунок не для себе. Щоб не відволікатись на банальні подарунки на зразок м'яких іграшок або сувенірів, ми підготували добірку з незвичайними і класними подарунками для нього та для неї. Також приємним бонусом для вас буде те, що в Discount Shop BRO подарункові сертифікати представлені зі знижками!

До дня закоханих на сайті bro.zt.ua ви знайдете подарункові сертифікати на:

SPA-процедури;

масажі;

ресторани;

шкіряні сумки та аксесуари;

квести;

спорт;

розваги.





У кожній із рубрик ви знайдете основні інструкції з використання сертифікатів та детальний опис послуг і товарів. Завдяки такому різноманітному асортименту ви сміливо можете обрати сертифікат, який буде до смаку вашій половинці.

Нагадуємо, що відтепер процес вибору подарунку став ще зручнішим — придбати подарункові сертифікати ви можете у мережі кав’ярень “КАПКА”, які знаходяться у:

ТРЦ “Глобал” біля магазину “Comfy”.

ЦУМі біля сходів

Бізнес-центрі “Глобал” біля входу

З BRO підготовка подарунку для коханих перетворюється на приємну процедуру: гортайте каталог з переліком послуг та товарів, пийте каву, обирайте подарунковий сертифікат і конверт та радуйте коханих!

Також ви маєте можливість замовити сертифікат на сайті bro.zt.ua або ж за телефоном: 067 270 27 76.

Ми допоможемо знайти подарунок на будь-який смак. Якщо подарунок, то BRO!







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Телефони: (067) 270 2776; (093) 276 2776