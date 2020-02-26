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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Февраль » 26 » 08:25:31

В столице за 1,6 млн долларов продавали должность председателя Житомирской ОГА. ФОТО

Сегодня, 08:46:31 333 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В столице за 1,6 млн долларов продавали должность председателя Житомирской ОГА. ФОТО

 Служба безопасности Украины разоблачила в столице организованную группу, которая пыталась продать бизнесмену должность председателя Житомирской ОГА. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, в состав группы входили три человека. Они требовали от столичного бизнесмена 1 млн 650 тыс. долларов США. В такую ​​сумму злоумышленники оценили "помощь" в назначении его на должность председателя Житомирской областной государственной администрации.

При этом они ссылались на якобы связи в Кабинете Министров Украины и Офисе Президента.

Правоохранители задержали трех фигурантов во время передачи первой части денег в размере 550 тыс. долларов США в одном из банков в Шевченковском районе столицы.

"Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения. Разоблачение противоправной деятельности проводились совместно со следователями ГУ Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", - информирует СБУ.





Тэги: должность, СБУ, продажа, Житомирская ОГА
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 08:59:28, Сегодня [Материал]
0

Информация не полная. Написали бы сколько за должность отдали предыдущие губеры. И на сколько они в плюсах. Надо ж знать историю.
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