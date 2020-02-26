Служба безопасности Украины разоблачила в столице организованную группу, которая пыталась продать бизнесмену должность председателя Житомирской ОГА. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительной версии следствия, в состав группы входили три человека. Они требовали от столичного бизнесмена 1 млн 650 тыс. долларов США. В такую сумму злоумышленники оценили "помощь" в назначении его на должность председателя Житомирской областной государственной администрации.
При этом они ссылались на якобы связи в Кабинете Министров Украины и Офисе Президента.
Правоохранители задержали трех фигурантов во время передачи первой части денег в размере 550 тыс. долларов США в одном из банков в Шевченковском районе столицы.
"Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения. Разоблачение противоправной деятельности проводились совместно со следователями ГУ Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора"
, - информирует СБУ.
В столице за 1,6 млн долларов продавали должность председателя Житомирской ОГА. ФОТО