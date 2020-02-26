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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Февраль » 26 » 13:05:24

Управление Житомирской ОГА возглавит бывший чиновник из Киевщины

Сегодня, 13:24:24 390 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Управление Житомирской ОГА возглавит бывший чиновник из Киевщины

 В Житомирской облгосадминистрации состоялся конкурс на должность начальника управления экологии и природных ресурсов. На участие в конкурсе подали документы 5 человек.

"По результатам прохождения тестирования на знание законодательства к следующему этапу конкурса на занятие вакантной должности начальника управления экологии и природных ресурсов ОГА - собеседования - были допущены 4 кандидата", - информирует Житомирская ОГА.

По информации службы управления персоналом аппарата ОГА, по результатам собеседования с конкурсной комиссией Вадим Чередник получил положительный рейтинг на вакантную должность начальника управления экологии и природных ресурсов ОГА.

Конкурсной комиссией внесено предложение председателю ОГА Виталий Бунечко о проведении собеседования с данным кандидатом.

Стоит отметить, что Вадим Чередник в 2019 году возглавлял Бородянскую РГА в Киевской области. До своей работы в райадминистрации Чередник активно публиковал в соцсетях карикатуры на президента Петра Порошенко, который, кстати, и назначил его на должность. Также Вадим Чередник критиковал правительство. Об этом в прошлом году писал украинский блогер Денис Казанский.





Тэги: Житомирская ОГА, конкурс, должность, назначение
Комментариев: 2
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 14:26:50, Сегодня [Материал]
0

Неплохой род деятельности

До своей работы в райадминистрации Чередник активно публиковал в соцсетях карикатуры на президента Петра Порошенко

А как дела с экологией у него?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:29:43, Сегодня [Материал]
+1

Теперь смотрим как к нему выстроится очередь. Порядка трех тысяч гранитных карьеров работают без лицензии. Более шести тысяч камнеобработки. песочные карьеры . Вот это да!!! И за всем этим стоят коррупционные силовики бывшие и настоящие. Там надо создать наблюдательный совет. а то заклюют.И тогда потекут реки денег в КАЗНУ. Если не создаст. значит коррупционер.
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