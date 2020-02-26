Управление Житомирской ОГА возглавит бывший чиновник из Киевщины

В Житомирской облгосадминистрации состоялся конкурс на должность начальника управления экологии и природных ресурсов. На участие в конкурсе подали документы 5 человек.
"По результатам прохождения тестирования на знание законодательства к следующему этапу конкурса на занятие вакантной должности начальника управления экологии и природных ресурсов ОГА - собеседования - были допущены 4 кандидата"
, - информирует Житомирская ОГА.
По информации службы управления персоналом аппарата ОГА, по результатам собеседования с конкурсной комиссией Вадим Чередник
получил положительный рейтинг на вакантную должность начальника управления экологии и природных ресурсов ОГА.
Конкурсной комиссией внесено предложение председателю ОГА Виталий Бунечко о проведении собеседования с данным кандидатом.
Стоит отметить, что Вадим Чередник в 2019 году возглавлял Бородянскую РГА в Киевской области. До своей работы в райадминистрации Чередник активно публиковал в соцсетях карикатуры на президента Петра Порошенко, который, кстати, и назначил его на должность. Также Вадим Чередник критиковал правительство. Об этом в прошлом году писал украинский блогер Денис Казанский.
До своей работы в райадминистрации Чередник активно публиковал в соцсетях карикатуры на президента Петра Порошенко
А как дела с экологией у него?