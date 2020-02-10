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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Февраль » 10 » 16:45:38

На должность директора департамента культуры, молодежи и спорта ЖОГА претендует 10 кандидатов: список

Сегодня, 16:45:38 1081 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На должность директора департамента культуры, молодежи и спорта ЖОГА претендует 10 кандидатов: список

 7 февраля завершен прием заявлений от кандидатов для участия в конкурсе на занятие вакантной должности директора департамента культуры, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации.

По сообщению службы управления персоналом аппарата ОГА, заявления подали 10 кандидатов: Елена Атаманова, Олег Елисеев, Сергей Малиновский, Максим Обшта, Вероника Барчук, Неонила Кучеренко, Дмитрий Багацкий, Наталья Журбей, Инна Нестерчук, Алена Сердечная.

По условиям проведения конкурса, 12 февраля кандидаты будут проходить тестирование, по результатам которого будут определены претенденты для решения ситуационных задач и прохождения собеседования с конкурсной комиссией.

После проведения собеседований конкурсной комиссией будет составлен общий рейтинг кандидатов.

Стоит добавить, что должностной оклад директора департамента культуры, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации составляет 10990 грн.
Тэги: вакансия, конкурс, Житомирская ОГА
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:49:10, Сегодня
0

Ув. Ж,Ж какого числа и где проведут отбор. Хочу присутствовать
Ответ: По условиям проведения конкурса, 12 февраля кандидаты будут проходить тестирование
Dimm
2 Димм (Dimm)   • 17:48:21, Сегодня
+1

Сколько этих департаментов и отделов культуры? Уже, наверное, что то надо закрывать
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 22:04:25, Сегодня
+2

Елисееву где бы не работать - лишь бы не работать
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