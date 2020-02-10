7 февраля завершен прием заявлений от кандидатов для участия в конкурсе на занятие вакантной должности директора департамента культуры, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации.
По сообщению службы управления персоналом аппарата ОГА, заявления подали 10 кандидатов:
Елена Атаманова, Олег Елисеев, Сергей Малиновский, Максим Обшта, Вероника Барчук, Неонила Кучеренко, Дмитрий Багацкий, Наталья Журбей, Инна Нестерчук, Алена Сердечная.
По условиям проведения конкурса, 12 февраля кандидаты будут проходить тестирование, по результатам которого будут определены претенденты для решения ситуационных задач и прохождения собеседования с конкурсной комиссией.
После проведения собеседований конкурсной комиссией будет составлен общий рейтинг кандидатов.
Стоит добавить, что должностной оклад директора департамента культуры, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации составляет 10990 грн.
На должность директора департамента культуры, молодежи и спорта ЖОГА претендует 10 кандидатов: список
Ответ: По условиям проведения конкурса, 12 февраля кандидаты будут проходить тестирование