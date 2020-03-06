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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Март » 6 » 12:56:36

Госфонд выделил 31 млн грн на достройку хирургического комплекса на Житомирщине

Сегодня, 13:17:36 511 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Госфонд выделил 31 млн грн на достройку хирургического комплекса на Житомирщине

 В Новоград-Волынском 7 лет назад начали строительство нового хирургического комплекса горрайонного территориального медицинского объединения. Объект так и остался недостроенным. Комплекс включили в проекты ГФРР на 2020-2021 годы и корпус будет завершен.

Об этом «Журналу Житомира» сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.

Начальник управления здравоохранения Новоград-Волынского городского совета Любомир Дутчак рассказал, что корпус начали строить еще в 2013 году. Затем три года там вообще ничего не делали. И в этом году продолжат строительство нового хирургического корпуса.
 

«Нам нужен новый корпус, ведь старое отделение построено более 100 лет назад. Там деревянные перекрытия, которые уже разрушаются», - отмечает Любомир Дутчак.


Проектом предусмотрено строительство нового 4-х этажного больничного блока хирургического профиля. В корпусе будет размещено восемь операционных, блок интенсивной терапии на 16 коек и стерилизационную. На сегодня выполнены работы по переносу всех внешних инженерных сетей, построено каркасное здание, выполнили работы по сооружению закрытой трансформаторной подстанции.

На реализацию проекта в 2020 году предусмотрено 35,99 млн грн, из которых: 30,99 млн грн направят из ГФРР, 5 млн грн из местного бюджета. Срок реализации проекта - 2021 год.
Тэги: ГФРР, строительство, хирургия, Новоград-Волынский
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 14:01:33, Сегодня [Материал]
0

.......Срок реализации проекта - 2021 год......

НЕ ВЕРЮ!!!!!
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