Госфонд выделил 31 млн грн на достройку хирургического комплекса на Житомирщине

В Новоград-Волынском 7 лет назад начали строительство нового хирургического комплекса горрайонного территориального медицинского объединения. Объект так и остался недостроенным. Комплекс включили в проекты ГФРР на 2020-2021 годы и корпус будет завершен.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.
Начальник управления здравоохранения Новоград-Волынского городского совета Любомир Дутчак рассказал, что корпус начали строить еще в 2013 году. Затем три года там вообще ничего не делали. И в этом году продолжат строительство нового хирургического корпуса.
«Нам нужен новый корпус, ведь старое отделение построено более 100 лет назад. Там деревянные перекрытия, которые уже разрушаются», - отмечает Любомир Дутчак.
Проектом предусмотрено строительство нового 4-х этажного больничного блока хирургического профиля. В корпусе будет размещено восемь операционных, блок интенсивной терапии на 16 коек и стерилизационную. На сегодня выполнены работы по переносу всех внешних инженерных сетей, построено каркасное здание, выполнили работы по сооружению закрытой трансформаторной подстанции.
На реализацию проекта в 2020 году предусмотрено 35,99 млн грн, из которых: 30,99 млн грн направят из ГФРР, 5 млн грн из местного бюджета. Срок реализации проекта - 2021 год.
НЕ ВЕРЮ!!!!!