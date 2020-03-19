Из-за пандемии коронавируса и введенного карантина в Украине началась настоящая паника - люди в огромных количествах скупают продукты в магазинах и супермаркетах.
Таможня призывает украинцев не паниковать и не сметать все с полок. В стране достаточно запасов, кроме того только за 17 дней марта в Украину завезли 158 тыс. тонн продуктов питания стоимостью в 211 млн долларов.
По информации таможни, это на 40 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го года.
"Украина делает продуктовые запасы, а потому не нужно скупать гречку и консервы на полгода вперед", - отмечают в таможне.
Какие продукты Украина импортировала и в каких объемах?
- молочные продукты (сыры), яйца птицы, натуральный мед - 3177 тонн, что на 312% больше, чем за 17 дней марта 2019 (здесь и далее мы будем сравнивать с аналогичным периодом 2019 года). Суммарно в страну завезли этой категории товара на 13,6 млн долл.
- готовые продукты из зерна злаков, муки, мучные кондитерские изделия - 6 166 тонн, что на 83% больше, на сумму 12,3 млн долл.
- фрукты, съедобные плоды и орехи - 45 837 тонн (+3%) на сумму 33,9 млн долл.
- овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни - 38 908 тонн (+138%), на сумму 20,4 млн долл.
- молоко и пахта - 921 тонн (+163%) стоимостью 1,2 млн долл.
- рыба свежая не обработанная - 2 493 тонн (+73%) на 14 млн долл.
- рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные готовые - 14 381 тонн (+0,5%) на 18,8 млн долл.
- кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности - 1 293 тонн (+30%) на 4,3 млн долл.
- экстракты, эссенции и концентраты кофе, сиропы, соусы, супы и прочее - 3854 тонн (+23%) на 25,1 млн долл.
- алкогольные и безалкогольные напитки и уксус - 16 610 тонн (+65%) на 23 млн долл.
«Не покупайте на полгода вперед»: таможня призывает украинцев не сметать продукты с полок магазинов
Жаль, что потом половина круп заразится всякой молью и будет выброшена.
Тут ещё одна причина для "продуктовой" паники - Зе грозился ввести полный карантин. А вот в этом случае иметь какие-то запасы дома не помешает.