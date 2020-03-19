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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Март » 19 » 14:59:38

«Не покупайте на полгода вперед»: таможня призывает украинцев не сметать продукты с полок магазинов

Сегодня, 15:20:27 1333 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Не покупайте на полгода вперед»: таможня призывает украинцев не сметать продукты с полок магазинов

 Из-за пандемии коронавируса и введенного карантина в Украине началась настоящая паника - люди в огромных количествах скупают продукты в магазинах и супермаркетах.

Таможня призывает украинцев не паниковать и не сметать все с полок. В стране достаточно запасов, кроме того только за 17 дней марта в Украину завезли 158 тыс. тонн продуктов питания стоимостью в 211 млн долларов.

По информации таможни, это на 40 тыс. тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го года.
 

"Украина делает продуктовые запасы, а потому не нужно скупать гречку и консервы на полгода вперед", - отмечают в таможне.

 

Какие продукты Украина импортировала и в каких объемах?

 
  • молочные продукты (сыры), яйца птицы, натуральный мед - 3177 тонн, что на 312% больше, чем за 17 дней марта 2019 (здесь и далее мы будем сравнивать с аналогичным периодом 2019 года). Суммарно в страну завезли этой категории товара на 13,6 млн долл.
  • готовые продукты из зерна злаков, муки, мучные кондитерские изделия - 6 166 тонн, что на 83% больше, на сумму 12,3 млн долл.
  • фрукты, съедобные плоды и орехи - 45 837 тонн (+3%) на сумму 33,9 млн долл.
  • овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни - 38 908 тонн (+138%), на сумму 20,4 млн долл.
  • молоко и пахта - 921 тонн (+163%) стоимостью 1,2 млн долл.
  • рыба свежая не обработанная - 2 493 тонн (+73%) на 14 млн долл.
  • рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные готовые - 14 381 тонн (+0,5%) на 18,8 млн долл.
  • кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности - 1 293 тонн (+30%) на 4,3 млн долл.
  • экстракты, эссенции и концентраты кофе, сиропы, соусы, супы и прочее - 3854 тонн (+23%) на 25,1 млн долл.
  • алкогольные и безалкогольные напитки и уксус - 16 610 тонн (+65%) на 23 млн долл.


Тэги: паника, таможня, продукты, украина
Комментариев: 3
Gerhadriger
1 Dark (Gerhadriger)   • 16:35:06, Сегодня [Материал]
+2

Пусть таможня объяснит, почему вчера (18.03.2020) в сети магазинов "Квартал" та самая гречка (уже от этого слово оскома) стоила почти 40 грн за кг?
zt-gregori
3 Игорь (zt-gregori)   • 17:08:42, Сегодня [Материал]
+3

Гречка місцева, ціни ломлять виробники. Це питання до Антимонопольного комітету.
telefon
2 джавахарлал нюру (telefon)   • 16:37:57, Сегодня [Материал]
+2

Такую панику можно победить только забивая полки магазинов до упора.
Жаль, что потом половина круп заразится всякой молью и будет выброшена.
Тут ещё одна причина для "продуктовой" паники - Зе грозился ввести полный карантин. А вот в этом случае иметь какие-то запасы дома не помешает.
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