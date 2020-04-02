Крупные компании продолжают помогать медицинским работникам и больницам Житомира. Так, ПриватБанк в рамках программы «Дихай! Разом проти коронавірусу» передал городской больнице №1 медицинское оборудование стоимостью более 700 тыс. грн
.
«1 дефибриллятор, 2 кардиографа и 10 пульсоксиметров на сумму более 782 тыс. гривен получила сегодня Больница №1 от Благотворительного фонда ПриватБанк. Договорились, что часть оборудования передадим на Больницу №2»
, - сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
В АО «Житомироблэнерго» выделили 800 тыс. грн
для приобретения аппарата ИВЛ, который передали на нужды областной клинической больницы.
«Благодаря аппарату искусственной вентиляции легких сможем спасать при необходимости десятки жизней жителей области. Наша больница является высокоспециализированным медицинским учреждением, поэтому техника будет иметь непосредственно целевое использование», - отметил главный врач областной клинической больницы имени Гербачевского Богдан Леськив.
Компания «Житомиргаз» направила 1 млн грн
на помощь медучреждениям. Для медицинских работников области уже на полмиллиона гривен передали около 3000 единиц средств индивидуальной защиты.
За остальные средства приобрели аппарат искусственной вентиляции легких. Ожидается, что аппарат доставят в область во второй половине апреля.
«Нашими совместными усилиями можно побороть коронавирус. Призываем сознательный бизнес участвовать в помощи медикам. Мы приобрели аппарат искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты для медиков за средства предприятия. Понимаем, что для предпринимателей непростые сейчас времена, но, чтобы жизнь шла дальше, нужно объединять усилия и помогать врачам»
, - отмечают представители «Житомиргаза».
Средства защиты и аппараты ИВЛ: как большой бизнес помогает житомирским медикам бороться с коронавирусом. ФОТО
Ей дают ИВЛ, еще один ИВЛ купленый на деньги Бирюченко (Глобал) тоже ставят в областную. Это как понимать? Люди дают деньги для больных коронавирусом, а их тратят на больницу которая не входит в перечень больниц с коронавирусом??? Все лучшее в областную, а остальные обойдутся ???
Уважаемые бизнесмены!!! Проверяйте куда тратят ваши деньги!!! Больные коронавирусом не увидят оборудования, купленого за ваши деньги !!!
В Одесі лікарі прямо кажуть, що персоналу і лікарів катма
https://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/144990/