Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 01.04.2020    11:29:42
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 1 » 08:38:08

Благотворители перечислили больницам Житомира почти 400 тыс. гривен

Сегодня, 08:49:08 394 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Благотворители перечислили больницам Житомира почти 400 тыс. гривен

 За неделю на спецсчета четырех житомирских больниц, открытых для благотворительных взносов на предотвращение распространения COVID-19, поступило 372 942 грн. Еще 57 435 грн благотворители перечислили на БФ «Людяність».

Об этом городской голова Житомира Сергей Сухомлин сообщил на своей Facebook-странице.
 

«Я благодарен каждому, кто жертвует средства и таким образом поддерживает наших медиков. Вспоминается 2014 год... Только тогда на передовой были военные и добровольцы, а сейчас врачи и медсестры. В это непростое время мы должны объединяться. Пока деньги аккумулируются на счетах, потому что в условиях дефицита очень трудно приобрести необходимое: защитные костюмы, очки, респираторы или аппараты ИВЛ. Но главные врачи и начмеды постоянно отслеживают предложения, которые появляются на рынке. Стоим в очереди, выходим на производителей, ищем варианты. Если сравнивать с другими регионами, больницы Житомира обеспечены достаточно неплохо. Однако, мы понимаем - если пойдет эпидемия, «защиты» нам хватит на неделю работы. Поэтому продолжаем формировать резерв», - рассказал мэр города.


За счет благотворительных средств уже удалось закупить 10 000 масок.

Их распределили так:
 
  • Больница №1: 2000 шт.
  • Больница №2: 1000 шт.
  • Детская больница: 1000 шт.
  • Центр ПМСП: 1000 шт.
  • ТТУ 1200 шт.
  • Коммунальщики: 2000 шт.
  • Резерв 1800 шт.

По словам Сухомлина, также Житомир заключает договор на приобретение 50 000 защитных масок для врачей по цене 11,5 грн/шт, и на поставку 5000 защитных костюмов. Первая партия (1000 шт) должна поступить уже на этой неделе.

Напомним, Фонд Андрея Портнова передал 200 тыс. гривен горбольнице №1. Мэр Житомира Сергей Сухомлин публично поблагодарил скандального политика за финансовую помощь.
Тэги: больницы, помощь, благотворительность, Житомир
Комментариев: 1
peso
1 peso (peso)   • 10:41:42, Сегодня [Материал]
0

по фото медиков видно, что они не знают, как правильно носить маску(
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus