Благотворители перечислили больницам Житомира почти 400 тыс. гривен

«Я благодарен каждому, кто жертвует средства и таким образом поддерживает наших медиков. Вспоминается 2014 год... Только тогда на передовой были военные и добровольцы, а сейчас врачи и медсестры. В это непростое время мы должны объединяться. Пока деньги аккумулируются на счетах, потому что в условиях дефицита очень трудно приобрести необходимое: защитные костюмы, очки, респираторы или аппараты ИВЛ. Но главные врачи и начмеды постоянно отслеживают предложения, которые появляются на рынке. Стоим в очереди, выходим на производителей, ищем варианты. Если сравнивать с другими регионами, больницы Житомира обеспечены достаточно неплохо. Однако, мы понимаем - если пойдет эпидемия, «защиты» нам хватит на неделю работы. Поэтому продолжаем формировать резерв», - рассказал мэр города.