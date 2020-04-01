За неделю на спецсчета четырех житомирских больниц, открытых для благотворительных взносов на предотвращение распространения COVID-19, поступило 372 942 грн. Еще 57 435 грн благотворители перечислили на БФ «Людяність».
Об этом городской голова Житомира Сергей Сухомлин
сообщил на своей Facebook-странице.
«Я благодарен каждому, кто жертвует средства и таким образом поддерживает наших медиков. Вспоминается 2014 год... Только тогда на передовой были военные и добровольцы, а сейчас врачи и медсестры. В это непростое время мы должны объединяться. Пока деньги аккумулируются на счетах, потому что в условиях дефицита очень трудно приобрести необходимое: защитные костюмы, очки, респираторы или аппараты ИВЛ. Но главные врачи и начмеды постоянно отслеживают предложения, которые появляются на рынке. Стоим в очереди, выходим на производителей, ищем варианты. Если сравнивать с другими регионами, больницы Житомира обеспечены достаточно неплохо. Однако, мы понимаем - если пойдет эпидемия, «защиты» нам хватит на неделю работы. Поэтому продолжаем формировать резерв», - рассказал мэр города.
За счет благотворительных средств уже удалось закупить 10 000 масок.
Их распределили так:
- Больница №1: 2000 шт.
- Больница №2: 1000 шт.
- Детская больница: 1000 шт.
- Центр ПМСП: 1000 шт.
- ТТУ 1200 шт.
- Коммунальщики: 2000 шт.
- Резерв 1800 шт.
По словам Сухомлина, также Житомир заключает договор на приобретение 50 000 защитных масок для врачей по цене 11,5 грн/шт, и на поставку 5000 защитных костюмов. Первая партия (1000 шт) должна поступить уже на этой неделе.
Напомним, Фонд Андрея Портнова передал 200 тыс. гривен горбольнице №1. Мэр Житомира Сергей Сухомлин публично поблагодарил скандального политика за финансовую помощь.
Благотворители перечислили больницам Житомира почти 400 тыс. гривен