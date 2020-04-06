Масштабный лесной пожар на Житомирщине: к тушению привлекли авиацию

В Житомирской области третьи сутки ликвидируют масштабный пожар на территории Народичского района. По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар возник 4 апреля в результате опрокидывания огня с горящей сухой травы.
"Сильный ветер, скорость которого достигала 15-20 м/с осложнил ситуацию, в результате чего вчера пожар набрал наибольших масштабов и распространился на территорию Базарского лесничества ГП "Народичское СЛГ" Народичского района"
, - говорят спасатели.
По состоянию на 6:00 пожар не локализован, остаются гореть три очага вблизи населенных пунктов Звиздаль и Малые Миньки на общей площади 15 га.
На ликвидации последствий лесного пожара работают 72 спасателя и 17 единиц техники Управление ГСЧС в Житомирской области, 80 представителей лесных хозяйств и 13 единиц техники. Кроме того, привлечена авиация ГСЧС Украины. В частности, вчера самолетом АН 32-П сделано 4 сброса воды.
Также привлечено 44 спасателя и 9 единиц техники из Ровенской, Винницкой и Хмельницкой областей.