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Масштабный лесной пожар на Житомирщине: к тушению привлекли авиацию

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Масштабный лесной пожар на Житомирщине: к тушению привлекли авиацию

 В Житомирской области третьи сутки ликвидируют масштабный пожар на территории Народичского района. По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар возник 4 апреля в результате опрокидывания огня с горящей сухой травы.

"Сильный ветер, скорость которого достигала 15-20 м/с осложнил ситуацию, в результате чего вчера пожар набрал наибольших масштабов и распространился на территорию Базарского лесничества ГП "Народичское СЛГ" Народичского района", - говорят спасатели.

По состоянию на 6:00 пожар не локализован, остаются гореть три очага вблизи населенных пунктов Звиздаль и Малые Миньки на общей площади 15 га.

На ликвидации последствий лесного пожара работают 72 спасателя и 17 единиц техники Управление ГСЧС в Житомирской области, 80 представителей лесных хозяйств и 13 единиц техники. Кроме того, привлечена авиация ГСЧС Украины. В частности, вчера самолетом АН 32-П сделано 4 сброса воды.

Также привлечено 44 спасателя и 9 единиц техники из Ровенской, Винницкой и Хмельницкой областей.
Тэги: Житомирская область, спасатели, пожар
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