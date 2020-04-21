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Пожары на севере Житомирской области удалось взять под контроль. ВИДЕО

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Пожары на севере Житомирской области удалось взять под контроль. ВИДЕО

 Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям взяли под контроль ситуацию с лесными пожарами в Житомирской области, задымленности все меньше, и открытого огня нигде нет. 

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
 

"Сегодня после утреннего облета на вертолете сотрудники ГосЧС и лесного хозяйства доложили, что открытого огня нет, задымленность гораздо меньше по сравнению со вчерашним днем. Мы будем проводить совещание штаба, будем выяснять все детали, будем выявлять, где еще есть задымленность, будем направлять туда авиацию, которая нам помогает, и я очень надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем доложить о том, что пожар локализован полностью", - сказал он.


Сейчас в Овручском районе остается не локализованным только один очаг горения вблизи сел Жолудивка и Журба. На других очагах продолжаются работы по тушению пожаров внутри локализованных участков. К тушению привлечены более 1000 человек и 155 единиц техники.

Напомним, жители северных районов Житомирской области, которые из-за пожара потеряли имущество и дома, получат компенсацию от государства
 
Тэги: пожар, спасатели, Житомирская область
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