Пожары на севере Житомирской области удалось взять под контроль. ВИДЕО

"Сегодня после утреннего облета на вертолете сотрудники ГосЧС и лесного хозяйства доложили, что открытого огня нет, задымленность гораздо меньше по сравнению со вчерашним днем. Мы будем проводить совещание штаба, будем выяснять все детали, будем выявлять, где еще есть задымленность, будем направлять туда авиацию, которая нам помогает, и я очень надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем доложить о том, что пожар локализован полностью", - сказал он.