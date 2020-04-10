В эти выходные в Житомире планируют открытие гипермаркета "Эпицентр". Городской голова призывает житомирян посещать магазин уже после карантина, чтобы не допустить распространение коронавируса.
Этом он сообщил во время внеочередного заседания исполкома 10 апреля, передает "Перший Житомирський
".
"У нас много житомирян получили смс об открытии Эпицентра. Есть постановление Кабмина, которое позволяет им работать. Обращаюсь к житомирянам не ехать в день открытия. Эпицентр никуда не денется - после окончания карантина его можно будет нормально посетить. Ибо никакое постановление Кабмина не сохранит вас от заражения. Поэтому думайте и взвешенно принимайте решение", - заявил мэр Житомира.
Как сообщалось, Кабинет Министров Украины во время своего заседания 8 апреле одобрил изменения в постановление о карантинных ограничениях. В частности, позволил работать строительным магазинам
.
В Житомире открывают «Эпицентр»: мэр призывает горожан воздержаться от посещения гипермаркета
А Сухомлину надо сделать вид заботы о народе
Закрыть нужно всех...
Сейчас вы все даже и не пикнете.
Але більш вірогідний варіант- жив би "по понятіям" зі смотрящими і платив би дань російським господам як останній дурбелик , але вже з обмеженими можливостями як політичними так і фінансовими.
І безмежно, примусово, вихваляв би путіна за його щиру вдачу маючи камінь на шиї і стоячи на краю прірви "русського міру".
"в постолах ходив би бо "грошей нема" - херня, лучше чем при Яныке, народ за 30+ лет незалежности не жил. Это медицинский факт.
То чого вона стоїла при янику ?
Чи сотня їм безпричинно загублених людей тобі нічого не каже?
То наведи "научні факти" фармазол що я не правий, чекаю.
"лучше чем при Яныке, народ за 30+ лет незалежности не жил. Это медицинский факт".
Медицинський факт?
Тоді дай статистику котра це підтвердить!
Бо при янику всі виживали, а ти ні?
Перевертень і казнокрад?
Я, понимаю, видать, врачи определённой специализации принимают, лишь, в стадии обострения, но текущее лечение, должно быть назначено. Вы, чё, не придерживаетесь рекомендаций?
Співчуваю.
А може будуть якісь прояви діяльності сірої речовини і в тебе знайдуться якісь аргументи?.
Але співчуваю.
А як же пасти стадо "русського мира"?.
Приходиться з цими путінськими оболтусами обходитись ніжно, опускатись до їх рівня, бо вони приречені на погибель як і вбивці котрі на сході.
Ці оболтуси приречені бо провокують тут і вбивають там і не знають що це дорога в погибель бо це зло.
Коцюбка, чего же ты сидишь и не идешь забирать? Ты еще не сильно слой или еще не слишком голодный? Балаболка.
Вперше погоджуюсь.
Бо це виглядає наче провокація.
Відчиняють маркет, продають товари за зниженими цінами щоб спровокувати давку в період карантину?
До чого тут майдан якщо це заклад регіонала"русського міра"?
Хотя да!
Недопрацювали мабуть...
три месяца твердил майдан
а кто теперь про это вспомнит,
тот провокатор. И москаль. (с)
То ти про нього?
это не мусоросжигательный завод от Зубкомлина.
на который до сих пор проект делают....