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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 10 » 14:42:37

В Житомире открывают «Эпицентр»: мэр призывает горожан воздержаться от посещения гипермаркета

Сегодня, 14:55:37 1515 29 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире открывают «Эпицентр»: мэр призывает горожан воздержаться от посещения гипермаркета

 В эти выходные в Житомире планируют открытие гипермаркета "Эпицентр". Городской голова призывает житомирян посещать магазин уже после карантина, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Этом он сообщил во время внеочередного заседания исполкома 10 апреля, передает "Перший Житомирський".
 

"У нас много житомирян получили смс об открытии Эпицентра. Есть постановление Кабмина, которое позволяет им работать. Обращаюсь к житомирянам не ехать в день открытия. Эпицентр никуда не денется - после окончания карантина его можно будет нормально посетить. Ибо никакое постановление Кабмина не сохранит вас от заражения. Поэтому думайте и взвешенно принимайте решение", - заявил мэр Житомира.


Как сообщалось, Кабинет Министров Украины во время своего заседания 8 апреле одобрил изменения в постановление о карантинных ограничениях. В частности, позволил работать строительным магазинам.

Тэги: гипермаркет, открытие, Эпицентр, Карантин, Житомир
Комментариев: 29
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 15:14:37, Сегодня [Материал]
0

Ну надо же :)) только вчера Караб об этом говорил.

А Сухомлину надо сделать вид заботы о народе
sanchos
2 Sacharov (sanchos)   • 15:33:06, Сегодня [Материал]
+2

Не понятно почему "Эпицентру" можно работать, а, например, рынку, где всё на открытом воздухе - нельзя. Маленьким магазинчикам тоже нельзя, где не будет толп.
Закрыть нужно всех...
bobrikov
3 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 15:34:37, Сегодня [Материал]
0

как разница на открытом воздухе или нет ? если все на расстоянии меньше метра...
sanchos
13 Sacharov (sanchos)   • 16:42:15, Сегодня [Материал]
0

Так и я об этом. Что если закрывать, то всё.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:45:42, Сегодня [Материал]
+1

Эпицентр открывают. а малый бизнес закрывают. Это нормально? Вообщем цырк продолжается. Не каются. Сума посходили из-за зеленых купьюр. Вы разозлите голодный народ который прийдет и все заберет бесплатно. Вы всех упаковали в маски и крайнего не найдете.
Antisvinomir1
6 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:02:32, Сегодня [Материал]
-1

Ничего стадо не сделает. Это вам не на проплаченном майдане скакать.
Сейчас вы все даже и не пикнете.
predi
10 predi (predi)   • 16:38:11, Сегодня [Материал]
-1

Якби не майдан, то ти вже не тільки не пікнув би, а тебе би роздавили в порох яникоподдані за твою позицію, чи в кращому випадку, в постолах ходив би бо "грошей нема" казав казначей "кровосіся" , .
Але більш вірогідний варіант- жив би "по понятіям" зі смотрящими і платив би дань російським господам як останній дурбелик , але вже з обмеженими можливостями як політичними так і фінансовими.
І безмежно, примусово, вихваляв би путіна за його щиру вдачу маючи камінь на шиї і стоячи на краю прірви "русського міру".
Mykhailo
16 Михаил (Mykhailo)   • 16:48:30, Сегодня [Материал]
-1

Херня, до майдана жизнь человека хоть что-то стоила, вспомните сколько Кучму гоняли "де Гонгадзе". Сейчас приходи, избивай, убивай ножом в сердце, из пистолета - освободят, если ты "патриот". Это научный факт.

"в постолах ходив би бо "грошей нема" - херня, лучше чем при Яныке, народ за 30+ лет незалежности не жил. Это медицинский факт.
predi
25 predi (predi)   • 17:05:17, Сегодня [Материал]
-1

"Херня, до майдана жизнь человека хоть что-то стоила"
То чого вона стоїла при янику ?
Чи сотня їм безпричинно загублених людей тобі нічого не каже?
То наведи "научні факти" фармазол що я не правий, чекаю.
"лучше чем при Яныке, народ за 30+ лет незалежности не жил. Это медицинский факт".
Медицинський факт?
Тоді дай статистику котра це підтвердить!
Бо при янику всі виживали, а ти ні?
Перевертень і казнокрад?
bda
19 ДДД (bda)   • 16:52:15, Сегодня [Материал]
-1

Вот, это ДА: "І безмежно, примусово, вихваляв би путіна за його щиру вдачу маючи камінь на шиї і стоячи на краю прірви "русського міру".
Я, понимаю, видать, врачи определённой специализации принимают, лишь, в стадии обострения, но текущее лечение, должно быть назначено. Вы, чё, не придерживаетесь рекомендаций?
predi
28 predi (predi)   • 17:10:40, Сегодня [Материал]
+1

У хворого тільки і думки про свою хворобу.
Співчуваю.
А може будуть якісь прояви діяльності сірої речовини і в тебе знайдуться якісь аргументи?.
Але співчуваю.
andruha30
23 andruha30 (andruha30)   • 17:03:16, Сегодня [Материал]
-2

Не звертайте уваги,цей пастух крім слова "стадо" нічого не знає...видно сам з глухого русскаго села
predi
29 predi (predi)   • 17:24:34, Сегодня [Материал]
0

Ну так!
А як же пасти стадо "русського мира"?.
Приходиться з цими путінськими оболтусами обходитись ніжно, опускатись до їх рівня, бо вони приречені на погибель як і вбивці котрі на сході.
Ці оболтуси приречені бо провокують тут і вбивають там і не знають що це дорога в погибель бо це зло.
AlexIvanov
12 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:41:06, Сегодня [Материал]
-2

Ты ошибаешся....тогда в 14 тоже Янык и чиновники булки расслабили и их боты кричали ничего не сделаете...., а народ собрался и дал пи.ды ...причем всем....и....Беркуту и чиновникам. Как говорят не буди лихо поки тихо.
leon_ztmr
20 Алексей (leon_ztmr)   • 16:52:21, Сегодня [Материал]
0

Что еще должно произойти, чтоб ты собрался, пошел и дал пи.ды нынешней власти?
pushistik13
22 Пушистик (pushistik13)   • 16:54:36, Сегодня [Материал]
-1

надо больше печенек.....
andruha30
24 andruha30 (andruha30)   • 17:04:07, Сегодня [Материал]
+1

100%
leon_ztmr
14 Алексей (leon_ztmr)   • 16:42:38, Сегодня [Материал]
0

"Вы разозлите голодный народ который прийдет и все заберет бесплатно."

Коцюбка, чего же ты сидишь и не идешь забирать? Ты еще не сильно слой или еще не слишком голодный? Балаболка.
predi
17 predi (predi)   • 16:48:50, Сегодня [Материал]
+1

Тю ти!
Вперше погоджуюсь.
predi
5 predi (predi)   • 15:47:38, Сегодня [Материал]
-1

Нехай відкривають, але допуск в цей гипер повинен бути блокований поліцією ще до входу з метою не допустити зкупчення людей.
Бо це виглядає наче провокація.
Відчиняють маркет, продають товари за зниженими цінами щоб спровокувати давку в період карантину?
Живу_на_Восточной
7 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 16:03:11, Сегодня [Материал]
0

счастье-то какое, регионал герега расширяет свои владение
Antisvinomir1
8 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:06:00, Сегодня [Материал]
-2

За это скакал майдан.
predi
15 predi (predi)   • 16:46:18, Сегодня [Материал]
+1

Ти з овсім тупий чи як?
До чого тут майдан якщо це заклад регіонала"русського міра"?
Хотя да!
Недопрацювали мабуть...
andruha30
27 andruha30 (andruha30)   • 17:06:57, Сегодня [Материал]
-1

Герега бывший рыг...так шо тут любители яныка должны быть довольны
Mykhailo
18 Михаил (Mykhailo)   • 16:49:51, Сегодня [Материал]
0

"Мы против власти олигархов"
три месяца твердил майдан
а кто теперь про это вспомнит,
тот провокатор. И москаль. (с)
andruha30
26 andruha30 (andruha30)   • 17:05:46, Сегодня [Материал]
+1

про стадо забыл сказать ?!!!
melan
9 melan (melan)   • 16:13:46, Сегодня [Материал]
-1

нашему стаду пох вирус, главное а бы что подешевле урвать.
predi
11 predi (predi)   • 16:40:35, Сегодня [Материал]
-1

Стадо тільки в "руськом міре".
То ти про нього?
pushistik13
21 Пушистик (pushistik13)   • 16:53:24, Сегодня [Материал]
0

быстро построили
это не мусоросжигательный завод от Зубкомлина.
на который до сих пор проект делают....
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