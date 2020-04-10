В Житомире открывают «Эпицентр»: мэр призывает горожан воздержаться от посещения гипермаркета

"У нас много житомирян получили смс об открытии Эпицентра. Есть постановление Кабмина, которое позволяет им работать. Обращаюсь к житомирянам не ехать в день открытия. Эпицентр никуда не денется - после окончания карантина его можно будет нормально посетить. Ибо никакое постановление Кабмина не сохранит вас от заражения. Поэтому думайте и взвешенно принимайте решение", - заявил мэр Житомира.