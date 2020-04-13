В Житомирской области на неосвещенной дороге водитель насмерть сбил пешехода

В Житомирской области легковушка сбила женщину, от полученных травм она погибла. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 12 апреля на автодороге Выступовичи - Житомир - Могилев Подольский, неподалеку с. Хажин.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля Daewoo Lanos, 48-летний житель Бердичевского района, двигаясь на неосвещенном участке автодороги, совершил наезд на пешехода, 67-летнюю жительницу Винницкой области, которая вышла на проезжую часть дороги"
, - говорится в сообщении.
В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия. Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего.
Полиция призывает пешеходов переходить дорогу только в установленных местах, перед этим убедившись, что водители транспортных средств заметили и поняли ваши намерения. Для обозначения себя на дороге желательно пользоваться светлой одеждой и специальными светоотражающими элементами.