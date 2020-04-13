Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 13.04.2020    18:21:40
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 13 » 11:34:56

В Житомирской области на неосвещенной дороге водитель насмерть сбил пешехода

Сегодня, 11:48:56 802 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области на неосвещенной дороге водитель насмерть сбил пешехода

 В Житомирской области легковушка сбила женщину, от полученных травм она погибла. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 12 апреля на автодороге Выступовичи - Житомир - Могилев Подольский, неподалеку с. Хажин.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

"Предварительно, водитель автомобиля Daewoo Lanos, 48-летний житель Бердичевского района, двигаясь на неосвещенном участке автодороги, совершил наезд на пешехода, 67-летнюю жительницу Винницкой области, которая вышла на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.



В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия. Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего.

Полиция призывает пешеходов переходить дорогу только в установленных местах, перед этим убедившись, что водители транспортных средств заметили и поняли ваши намерения. Для обозначения себя на дороге желательно пользоваться светлой одеждой и специальными светоотражающими элементами.
Тэги: Житомирская область, дтп
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus