Продуктові подарунки пенсіонерам від компанії «Рудь»

«Ми це робимо не тільки тому, що ми можемо і хочемо допомогти, а ще й щоб заохотити інших людей так само допомагати нашим пенсіонерам. Єднання людей для допомоги один одному, особливо незахищеним верствам населення доводить, що українці в складних ситуаціях об’єднуються, щоб разом подолати труднощі», ― наголосив голова правління АТ «Житомирський маслозавод», депутат міської ради Петро Рудь.