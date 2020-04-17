Продуктові подарунки пенсіонерам від компанії «Рудь»

В Україні існує традиція на Страсному тижні обов’язково допомогти тим, хто потребує підтримки, особливо людям похилого віку. Вже доброю щорічною великодньою традицією стали продуктові подарунки від компанії «Рудь» для пенсіонерів Житомирського міського територіального центру соціального обслуговування. А в період карантину пенсіонери потребують й персональної доставки продуктів, адже вони перебувають в зоні ризику і мають залишатися вдома.
Петро Рудь розповів, що на підприємстві вже декілька днів поспіль споряджаються пакунки для людей, які не можуть вийти з дому і потребують доставки продуктів першої необхідності, для того, щоб підтримати себе та своїх близьких. Пакунки людям похилого віку доставляють представники компанії «Рудь», заразом вітаючи їх із прийдешнім святом Воскресіння Христового.
Пресслужба компанії «Рудь»
«Ми це робимо не тільки тому, що ми можемо і хочемо допомогти, а ще й щоб заохотити інших людей так само допомагати нашим пенсіонерам. Єднання людей для допомоги один одному, особливо незахищеним верствам населення доводить, що українці в складних ситуаціях об’єднуються, щоб разом подолати труднощі», ― наголосив голова правління АТ «Житомирський маслозавод», депутат міської ради Петро Рудь.