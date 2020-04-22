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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 22 » 11:46:53

На севере Житомирской области локализовали все крупные лесные пожары

Вчера, 12:03:53 816 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На севере Житомирской области локализовали все крупные лесные пожары

 По состоянию на утро 22 апреля все крупные лесные пожары на севере Житомирщины, которые охватили более 4000 гектаров лесничеств и несколько сел, локализованы.

Как сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий в Facebook, лесоводы и пожарные дежурят круглосуточно, чтобы не допустить повторного распространения огня и полностью ликвидировать пожар.

Сейчас спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления травы, пеньков и древесины.

Согласно оперативной информации ГСЧС, к тушению пожара в Выступовичском лесничестве Овручского района привлечено 596 человек и 77 единиц техники, к ликвидации пожара возле села Остров Овручского района - 137 человек и 18 единиц техники.

Как сообщал "Журнал Житомира", одной из причин масштабных пожаров, которые возникли в Житомирской области, спасатели называют повреждение линии электропередач в результате падения дерева. 
Тэги: Житомирская область, пожар
Комментариев: 1
Марио
1 Батхет (Марио)   • 20:03:34, Вчера [Материал]
0

Низкий поклон вам мужики!!!
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