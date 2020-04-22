На севере Житомирской области локализовали все крупные лесные пожары

По состоянию на утро 22 апреля все крупные лесные пожары на севере Житомирщины, которые охватили более 4000 гектаров лесничеств и несколько сел, локализованы.
Как сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий в Facebook
, лесоводы и пожарные дежурят круглосуточно, чтобы не допустить повторного распространения огня и полностью ликвидировать пожар.
Сейчас спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления травы, пеньков и древесины.
Согласно оперативной информации ГСЧС
, к тушению пожара в Выступовичском лесничестве Овручского района привлечено 596 человек и 77 единиц техники, к ликвидации пожара возле села Остров Овручского района - 137 человек и 18 единиц техники.
Как сообщал "Журнал Житомира
", одной из причин масштабных пожаров, которые возникли в Житомирской области, спасатели называют повреждение линии электропередач
в результате падения дерева.