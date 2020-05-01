«Занималась деструктивом в facebook». Бойцы СБУ разоблачили женщину из Коростышева

В городе Коростышев Житомирской области разоблачили женщину, которая через социальные сети пропагандировала насильственную смену государственной власти. Правоохранители сообщили ей о подозрении. Об этом «Журналу Житомира
» сообщает пресс-центр СБУ.
"В Житомирской области Служба безопасности Украины установила интернет-агитатора, которая пропагандировала насильственное изменение государственной власти в стране и разжигание вражды на национальной почве", - говорится в сообщении.
Установлено, что жительница Коростышева на персональной странице в одной из популярных социальных сетей систематически размещала деструктивные сообщения с призывами к захвату власти в стране. Также она публиковала дискриминационные статьи относительно одного из национальных меньшинств, где унижала честь и достоинство его представителей и призвала к их выдворению из Украины, указали в СБУ.
"Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, опубликованные правонарушительницей материалы содержат прямые публичные призывы к силовому захвату государственной власти в Украине с конкретными способами реализации преступного замысла. Кроме того публикации провоцируют возникновение межнациональной розни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обыска по месту жительства пропагандистки обнаружено мобильные устройства и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
"Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УКУ. Решается вопрос об избрании фигурантке производства меры пресечения", - сообщили в СБУ.
Напомним, Служба безопасности Украины пресекла попытку представителей пророссийского движения "Куликово поле" организовать 2 мая в Одессе ряд провокационных акций в годовщину трагических событий 2014 года.
«Занималась деструктивом в facebook». Бойцы СБУ разоблачили женщину из Коростышева
СлабО.... Это вам не с бабушками воевать.
Это и просранный Крым, за который обгадились воевать, это и Донбасс, когда боялись активных действий и когда генералов было больше, чем солдат в армии, это и ОПЗЖ с Медведчуками, которые ОТКРЫТО за Путина и Расею, но никто и ничего им никогда не сделает, это и пропагандон Шарий, который из Голландии создал в Украине партию и более того, партия была зарегестрирована.