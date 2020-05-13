Рада приняла «антиколомойский» закон: он открыл путь к траншу МВФ

«Реальные убытки определяются в размере стоимости акций банка на день принятия решения Нацбанка об отнесении банка к категории неплатежеспособных / отзыве банковской лицензии и ликвидации банка (день урегулирования). Стоимость акций определяется в размере суммы, которую покупатель, обладающий всей необходимой информацией и данными, заплатил бы на день урегулирования за акции банка с учетом будущих перспектив банка, учитывая реальное финансовое состояние банка (в том числе его регулятивный капитал, ликвидность и качество активов), бизнес-модель банка и его структуру, а также рыночные условия (в том числе доступность ликвидности и стоимость финансирования) и макроэкономическую ситуацию. Стоимость акций определяется в отчете о состоянии финансово-хозяйственной деятельности банка, который составляется международно признанной аудиторской фирмой, которая отвечает критериям, определенным Национальным банком Украины. Такая оценка финансово-хозяйственной деятельности банка и стоимости акций назначается судом, рассматривающим дело о возмещении причиненного вреда», — говорится в законопроекте.