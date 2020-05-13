Рада приняла «антиколомойский» закон: он открыл путь к траншу МВФ

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 мая приняла «антиколомойский» закон (об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности).
За законопроект № 2571-д проголосовало 270 депутатов, информирует «Новое Время
».
Так как Рада рассматривала его по спецпроцедуре, в финальной таблице поправок была всего 241 поправка из более 16 тысяч поданных ко второму чтению.
Закон принят голосами Слуги народа (200), Европейской солидарности (23), Голоса (18), группы Довира (16), группы За будущее (3), а также внефракционных депутатов (10).
Главные положения законопроекта № 2571-д
Бывшие и нынешние собственники банков, права которых были нарушены из-за незаконного акта НБУ, Фонда гарантирования, Минфина, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку или решения Кабмина, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме
.
Если суд признает незаконным решение НБУ об отнесении какого-либо банка к категории неплатежеспособных, это «не восстанавливает то положение банка, которое существовало до принятия такого акта/решения
, включая правовой статус этого банка, и не восстанавливает положение/права лиц, которые были участниками банка на момент принятия такого акта/решения».
Если экс-собственники банка получили возмещение ущерба, причиненного вследствие противоправного отнесения банка к категории неплатежеспособных, отзыва у банка банковской лицензии и ликвидации банка, это не освобождает их «от гражданской, административной или уголовной ответственности за свои действия».
Чтобы получить компенсацию, экс-собственники ликвидированного банка должны доказать, что понесли ущерб
.
Упущенная выгода возмещается «в размере доходов, которые участник банка мог бы реально получить», если бы Нацбанком не было принято решение о ликвидации финучреждения. Упущенная выгода возмещается лишь в случае, если такая выгода не была учтена при оценке реального ущерба (стоимости акций).
Суд не может отклонить отчет аудитора
«Реальные убытки определяются в размере стоимости акций банка на день принятия решения Нацбанка об отнесении банка к категории неплатежеспособных / отзыве банковской лицензии и ликвидации банка (день урегулирования). Стоимость акций определяется в размере суммы, которую покупатель, обладающий всей необходимой информацией и данными, заплатил бы на день урегулирования за акции банка с учетом будущих перспектив банка, учитывая реальное финансовое состояние банка (в том числе его регулятивный капитал, ликвидность и качество активов), бизнес-модель банка и его структуру, а также рыночные условия (в том числе доступность ликвидности и стоимость финансирования) и макроэкономическую ситуацию. Стоимость акций определяется в отчете о состоянии финансово-хозяйственной деятельности банка, который составляется международно признанной аудиторской фирмой, которая отвечает критериям, определенным Национальным банком Украины. Такая оценка финансово-хозяйственной деятельности банка и стоимости акций назначается судом, рассматривающим дело о возмещении причиненного вреда», — говорится в законопроекте.
о состоянии банка. Если в отчете аудитора будет указано, что на день урегулирования размер обязательств банка превышал размер активов, «считается что банк не мог действовать непрерывно (не имел перспектив продолжить деятельность) и материальный вред не был причинен». Если по результатам аудита установлено, что размер активов банка превышал размер обязательств, это не является достаточным доказательством того, что материальный ущерб нанесен.
Обжалование решения, акта или действия Национального банка не приостанавливает их исполнение. Суды не могут приостанавливать действия решений НБУ в рамках обеспечения иска.
Приняв «антиколомойский» законопроект, Рада выполнила главное требование Международного валютного фонда
. Теперь Украина сможет получить новую программу МВФ.
7 мая представитель Фонда Джерри Райс сообщил на брифинге, что Украина и МВФ в рамках переговоров о новой программе сотрудничества переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by. Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован отметил, что объем трехлетней программы EFF, которая обсуждалась ранее, должен был быть на уровне $8 млрд. Из них $5 млрд Украина могла бы получить до конца 2021 года, остальные $3 млрд — в 2022—2023 годах. В рамках новой программы stand by обсуждается получение тех же $5 млрд в течение следующих 18 месяцев.