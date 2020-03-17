Рада приняла жесткий закон о борьбе с коронавирусом

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 17 марта приняла законопроект, нацеленный на противодействие коронавирусу COVID-19.
За проект закона №3219 от 16.03.2020 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" проголосовали 344 депутата, информирует "Обозреватель
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Новый закон предусматривает такие изменения:
- Лекарства, которые закупаются для борьбы с заболеванием, освобождаются от уплаты ввозной пошлины и НДС.
- Украинцы могут работать удаленно или идти в отпуск. Этот отпуск может быть оплачиваемый.
- Медперсонал, который работает над ликвидацией коронавируса, будет получать надбавки.
- За нарушение обсервации будет предусмотрена админответственность, а за умышленное заражение людей – уголовная ответственность.
- Кабмин будет контролировать цены на лекарственные препараты, товары медназначения и социально значимые товары.
- Законом запрещено отменять действие справки о взятии на учет внутренне перемещенных лиц. Запрет действует 30 дней.
В Административный кодекс внесли норму о штрафе за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм: на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц – в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов.
Уголовный кодекс предусматривает наказание за те же действия, что повлекли или заведомо могли повлечь распространение заболеваний – предусматривает штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет.
Те же деяния, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия – наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, в Житомире усиливается карантин
: 17 марта, закрывают заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. С 19 марта 2020 года не будут работать: заведения ресторанного хозяйства, кафе, бары (кроме онлайн-доставки), рынки.
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