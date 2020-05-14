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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Май » 14 » 13:56:34

Жители Житомира задолжали за отопление более 160 млн гривен

Сегодня, 14:14:34 279 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жители Житомира задолжали за отопление более 160 млн гривен

 Житомиряне задолжали за теплоснабжение 163 миллиона гривен. Наиболее провальным по оплате было начало года. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго".

"В январе оплата за услуги "Житомиртеплокоммунэнерго" упала на 40, а в феврале на - 30%. В марте оплата выросла и составила более 100%. В апреле этого года она была на уровне 77%", - информирует КП.

В апреле прошлого года этот показатель был почти на 10% выше.

Также на уменьшение оплаты за теплоснабжение повлияло введение карантина.

"Из-за разговоры о том, что за коммуналку можно не платить. Мы благодарны житомирянам за то, что по сравнению с другими областными центрами, поступление средств за оплату теплоснабжения критически не уменьшилось", - добавляет "Житомиртеплокоммунэнерго".

Как сообщал "Журнал Житомира", с 16 апреля в Житомире официально завершили отопительный сезон
Тэги: Житомир, отопление, долг
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